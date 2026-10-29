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Bolu Mudurnu'da fener alayı yoğun katılımla Cumhuriyet coşkusunu yaşattı

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Bolu Mudurnu'da fener alayı yoğun katılımla Cumhuriyet coşkusunu yaşattı
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Bolu Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında fener alayı yoğun katılımla düzenlendi. İlçe sakinleri Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüp Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na ulaştı; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sona erdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde toplanan ilçe sakinleri, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Mudurnu sokaklarını inleten kortej, ilçe merkezinde tamamladığı turun ardından tekrar Atatürk Anıtı önüne ulaştı. Yürüyüşün sona ermesiyle birlikte program, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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