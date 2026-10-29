Bolu Mudurnu'da fener alayı yoğun katılımla Cumhuriyet coşkusunu yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde toplanan ilçe sakinleri, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Mudurnu sokaklarını inleten kortej, ilçe merkezinde tamamladığı turun ardından tekrar Atatürk Anıtı önüne ulaştı. Yürüyüşün sona ermesiyle birlikte program, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı