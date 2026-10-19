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Hekimhan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Muhtarlar Derneğinin çelenk sunumuyla kutlandı

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Hekimhan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Muhtarlar Derneğinin çelenk sunumuyla kutlandı
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hekimhan Muhtarlar Derneğinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı. Dernek Başkanı Mustafa Tunç ise muhtarlık kurumunun önemini belirterek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hekimhan Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç, yaptığı açıklamada, muhtarlık kurumunun toplumsal yaşam ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasındaki önemli olduğunu belirtti.

Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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