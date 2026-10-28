Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim kutlamaları, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

BURSA'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Osmangazi ilçesi Heykel'de bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kent protokolü katıldı. Törende Bursa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

-Haber-Kamera: Kutay SALİ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 480 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar

Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar

Görüntüleri kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Adana'da 15 yaşındaki oğlu başından vurulan babadan haraç iddiası: 7-8 milyon lira verdim, hâlâ tehdit ediyorlar

Evini sattı, milyonlar verdi! 15 yaşındaki oğlu başından vuruldu