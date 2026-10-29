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Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 103'üncü yıl dönümünde törenle kutlandı

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Osmaniye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

OSMANİYE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon ve 12'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tebrikat töreniyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Serdengeçti, Cumhuriyet'in milletin feraseti ve cesaretiyle kurulduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde temelleri milletin feraseti ve cesaretiyle atılan Cumhuriyetimizin bugünlere vusulü, tarihimizin en mühim başarılarından birisidir" dedi. Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu. Program, tören geçişinin ardından son buldu.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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