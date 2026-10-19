Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Efeler'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Valilik önünde törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Valilik önünde törenle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yanık konuşma yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen tören ile kutlandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde tören düzenlendi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Zeytinköy Mahalle Muhtarı Muammer Yanık, "Bugün, 1929 yılından bu yana yerel demokrasimizin temel taşlarından biri olan, mahalle ve köylerimizin güler yüzü muhtarlık müessesesinin gurur günü olan 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlık sadece bir makam değil, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan ve devletin şefkat elini en ücra köşelere kadar ulaştıran mukaddes bir görevdir. Bizler, gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Muhtarlık müessesesine verilen değerin bir nişanesi olan bu özel gün vesilesiyle bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen mülki idare amirlerimize, kamu kurumlarımızın değerli yöneticilerine ve oylarıyla bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle yad ediyor, görev başındaki muhtar kardeşlerime sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun" diye konuştu.

Efeler ilçesinde görev yapan muhtarların katıldığı tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu

Sergen'in hostes anısı Candaş'ı krize soktu: Uyurken geldi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon! Gözaltılar var
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı'nın sözleri fiyatları uçurdu
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...