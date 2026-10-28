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Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim'de çelenk sunuldu

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Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim'de çelenk sunuldu
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Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi. Törenlerde kaymakamlar ve belediye başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi.

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal, Erbaa ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Turhal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ahmet Erbil, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Soysal, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, Turhal İlçe Emniyet Müdür Vekili Fazıl Gültekin, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erbaa

Erbaa ilçesinde de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Remzi Demir ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Almus

Almus ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Uğur Kızılboğa ve Belediye Başkanı Bekir Özer çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA
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