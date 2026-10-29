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Erzurum'da 277 kişi Cumhuriyet Bayramı için Palandöken'in zirvesine tırmandı

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Erzurum'da 277 kişi Cumhuriyet Bayramı için Palandöken'in zirvesine tırmandı
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Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 277 kişi Palandöken Dağı'na tırmandı. Zirveye ulaşan katılımcılar Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 277 kişi, Palandöken Dağı'na tırmandı.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nin ikinci etabında bir araya gelen çoğunluğu öğrencilerden oluşan katılımcılar, 3 bin 200 metre rakımdaki zirveye doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 4 saatte Palandöken Dağı'nın zirvesine ulaşan katılımcılar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan, gazetecilere??????? yaptığı açıklamada, geleneksel Palandöken tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Günün önemine vurgu yapan Uçan, "Cumhuriyetimizin bize getirdiği mutluluğu, başarıyı ve yenilikleri zirveye taşıdık. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu işte en önemli unsur, sevgili öğrencilerimizin hiçbir aktivitede bizi yalnız bırakmadığı gibi burada da bizi yalnız bırakmamasıdır. Cumhuriyetimizin 103. yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kulübün dağcılık antrenörü Yunus Emre Karaca da 29 Ekim ve 19 Mayıs gibi önemli günlerde Palandöken Dağı'nın zirvesine çıkarak bayramları coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Üniversitenin Fransızca Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gülse Emre, "Böyle bir günde böyle bir yürüyüşe katılmak beni çok gururlandırıyor. Çok mutlu ve sevinçliyim." ifadelerini kullandı.

Veterinerlik Bölümü öğrencisi Yasin Karateke de geleneksel tırmanışın bayramda bu şekilde gerçekleştirilmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Tırmanış boyunca İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katılımcılara eşlik etti.

Kaynak: AA
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