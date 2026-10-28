Ödemiş ve Bayındır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

Ödemiş ve Bayındır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında törenler düzenlendi. Ödemiş Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; Bayındır'da da anıta çelenk sunuldu.
İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
Ödemiş Hükümet Konağı önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, İlçe Emnniyet Müdürü Ethem Kocatepe de katıldı.
Bayındır'da da ilçe protokolünce Atatürk Anıtı önüne çelenk sunuldu.