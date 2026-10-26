ESOGÜ'de Cumhuriyet Yürüyüşü, Cumhuriyetin 103. yılı için düzenlendi

ESOGÜ'de Cumhuriyet Yürüyüşü, Cumhuriyetin 103. yılı için düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ESOGÜ Rektörlüğü, Cumhuriyetin 103. yılı için “Yer Gök Kırmızı Beyaz” sloganıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Yönetim, personel ve öğrencilerle yapılan yürüyüş, Kapalı Spor Salonu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dev Türk bayrağıyla sürdü; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla tamamlandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla, "Yer Gök Kırmızı Beyaz" sloganıyla düzenlediği "Cumhuriyet Yürüyüşü"; ESOGÜ Yönetimi, personeli ve öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.
ESOGÜ Kapalı Spor Salonu önünden başlayan ve kortej tarafından dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy liderliğinde ESOGÜ'lüler ellerinde bayraklarla Cumhuriyetimizin 103. yılı coşkusunu hep birlikte yaşarken, yürüyüş ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile tamamlandı.