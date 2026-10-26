Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ESOGÜ'de Cumhuriyet Yürüyüşü, Cumhuriyetin 103. yılı için düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ESOGÜ'de Cumhuriyet Yürüyüşü, Cumhuriyetin 103. yılı için düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESOGÜ Rektörlüğü, Cumhuriyetin 103. yılı için “Yer Gök Kırmızı Beyaz” sloganıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Yönetim, personel ve öğrencilerle yapılan yürüyüş, Kapalı Spor Salonu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dev Türk bayrağıyla sürdü; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla tamamlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla, "Yer Gök Kırmızı Beyaz" sloganıyla düzenlediği "Cumhuriyet Yürüyüşü"; ESOGÜ Yönetimi, personeli ve öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kapalı Spor Salonu önünden başlayan ve kortej tarafından dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy liderliğinde ESOGÜ'lüler ellerinde bayraklarla Cumhuriyetimizin 103. yılı coşkusunu hep birlikte yaşarken, yürüyüş ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı

Milyonlarca kişiye kötü haber! Tüm veriler çalındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'a denizin üzerine yeni havalimanı! 100 milyon ton dolgu yapılacak, şantiye kuruluyor

Denize 100 milyon ton dolgu! Yeni havalimanı o ile yapılıyor
Libya mutabakatı onayı, Yunanistan'ı karıştırdı: Yenilip yutulmaz yenilgi

Türkiye'nin diplomasideki son zaferi komşuyu karıştırdı
Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi davasında 8 sanığa hapis cezası verildi

44 kişi can vermişti! Mahkemeden karar çıktı
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak

Derbi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
İsrail basını: İsrail, Brezilya ve Sırbistan'daki iki önemli müttefikini kaybetti

İki ülkedeki seçim, en çok Netanyahu'ya kaybettirdi: Tarihi hezimet