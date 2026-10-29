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Çerkezköy'de 600 metrekarelik dev Türk bayrağı törenle göndere çekildi

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Çerkezköy Belediyesinin 600 metrekarelik dev Türk bayrağı, Cumhuriyet'in 103. yıldönümünde Kuşbahçe mevkisindeki 81 metre yüksekliğindeki direğe törenle çekildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende bayrağın göndere çekilmesi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediyesi tarafından, yapımı tamamlanan 600 metrekare dev Türk bayrağı, Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümünde 81 metre yüksekliğindeki direğe asılarak, törenle göndere çekildi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından hazırlanan dev bayrak, ilçe girişindeki Kuşbahçe mevkisinde törenle göndere çekildi. Törene Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Günal Budak, Belediye Başkanı Vahap Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSTİKLAL MARŞI EŞLİĞİNDE GÖNDERE ÇEKİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 600 metrekarelik dev Türk Bayrağı, 81 metre yüksekliğindeki direğe asılarak göndere çekildi. Kentin girişinde yükselen ay yıldızlı bayrak, törene katılan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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