Diyarbakır Çermik'te Cumhuriyet'in 103. yılı törenle kutlandı

Diyarbakır Çermik'te Cumhuriyet'in 103. yılı törenle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı. Çermik Kapalı Spor Salonu'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu; Kaymakam Adem Karataş konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sundu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Çermik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Adem Karataş, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, gösteriler sunuldu.
Törene, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Furkan Karadayı, siyasi partiler, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA