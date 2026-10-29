Yozgat Sorgun'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi, milletin sesi olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i yaşatma ve yükseltme görevini millete bıraktığını belirten Canpolat, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, çalışarak ve üreterek Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

Program, şiirlerin okunması, tekvando ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA