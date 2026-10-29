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Gedik Piliç Cumhuriyet'in 103. yılını çalışanlarıyla fabrikasında kutladı

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Gedik Piliç Cumhuriyet'in 103. yılını çalışanlarıyla fabrikasında kutladı
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Gedik Piliç, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı fabrikasında çalışanlarının katılımıyla kutladı. Programda saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; çalışanlar bir araya gelerek '103' rakamını oluşturdu.

Gedik Piliç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çalışanlarının katılımıyla fabrikasında kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gedik Piliç, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla fabrikasında kutlama programı düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, çalışanlar bir araya gelerek "103" rakamını oluşturdu.

Kaynak: AA
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