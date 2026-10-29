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Batman Hasankeyf'te 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 103. yılı Kent Meydanı'nda kutlandı

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Batman Hasankeyf'te 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 103. yılı Kent Meydanı'nda kutlandı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Kent Meydanı'nda törenle kutlandı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; Kaymakam Serkan Böyük ve Belediye Başkanı Hamit Tutuş katıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

Kent Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Hamit Tutuş, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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