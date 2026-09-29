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Hatay Dörtyol'da öğrenci Asel Mina yağmurda İstiklal Marşı'na eşlik edip takdir topladı

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Hatay Dörtyol'da öğrenci Asel Mina yağmurda İstiklal Marşı'na eşlik edip takdir topladı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Gazi İlköğretim Okulu'nda İstiklal Marşı yağış nedeniyle sınıflarda okunurken, bahçedeki ilkokul öğrencisi Asel Mina Teke marşa yağmur altında eşlik etti. Öğretmeninin kaydettiği görüntülerdeki takdir toplayan anlar izleyenleri gururlandırdı.

Hatay'da ilkokul öğrencisi Asel Mina, yağmur yağdığı esnada okunan İstiklal Marşı'na ıslanarak eşlik etmesiyle takdir topladı.

Dörtyol ilçesinde haftanın ilk günü yağışlı hava etkili oldu. İlçede bulunan Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, yağış nedeniyle İstiklal Marşı'nı sınıflarında okudular. İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada okul bahçesinde olan Asel Mina Teke, yağmur altında eşlik etti. Davranışıyla takdir toplayan küçük kızın o anları öğretmeni tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, izleyenleri gururlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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