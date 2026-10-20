Almus'ta Muhtarlar Günü töreninde Atatürk büstüne çelenk konuldu

Tokat'ın Almus ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede Muhtarlar Günü dolayısıyla Meliha Hamdi Güler İmam Hatip Ortaokulu önündeki Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, ilçe daire amirleri ve köy, mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Uğur Kızılboğa, "Muhtarlar, devletin halka en yakın birimi ve tabiri caizse ilk görünen yüzüdür. Yerine getirmiş oldukları görevler ziyadesiyle mühimdir. Bu vesile ile Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor ve bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA