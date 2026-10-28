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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Atatürk anıtlarına çelenk sunulan törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; Tekirdağ Valisi Soytürk, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, anıta çelenk sundu.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de, Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Uğur Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Törende Vali Turan, Tugay Komutanı Temur ve Belediye Başkanı Bulut, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Soytürk, şeref defterini imzaladı.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyet ile taçlandırdığı günün 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun hep birlikte yaşandığını söyledi.

Büyük bir fedakarlık ve topyekun bir mücadele sonucu elde edilen Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı vazgeçilmez bir miras olduğunu belirten Soytürk, ulusal egemenliğe ve milli iradeye dayanan cumhuriyetin yalnızca bir yönetim şekli değil, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olduğunu dile getirdi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun ile Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, protokol üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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