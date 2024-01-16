Hollywood Haberleri
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti
RÖPORTAJ – İsrail'in saldırılarında 4 çocuğunu kaybeden kameraman Alul'un gözünden Gazze'de gazetecilik Açıklaması
Apendiks kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
Altın Küre Ödül töreninde şıklıkları ile göz kamaştırdılar! Jennifer Lopez rakiplerini gölgede bıraktı
Hollywood oyuncusu Christian Oliver ve 2 kızı, uçak kazasında hayatını kaybetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 46 Milyon 500 Bin Lira Destek Verdi
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
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Tunuslu yönetmen Nacer Khemir: Filistin'in haklarının olmadığı bir dünya canavarlaşmış bir noktaya gidiyor
Gazeteci-yazar Gürkan Hacır, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi programına konuk oldu
Ali Babacan: "İsrail Hükümetinin ve Ordusunun İçinde Bulunduğu Bu Cinnet Haline Derhal Son Verilmelidir"
THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?
Gençlerde 'diş estetiği' çılgınlığı: "Ellerinde fotoğraflar Hollywood gülüşü, tebeşir beyazı dişler istiyorlar"