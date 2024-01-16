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Hollywood Haberleri

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood - 5 Saat Önce
İsrail'in Filistinlilere saldırılarının 100. gününde ortaya çıkan tablo

İsrail'in Filistinlilere saldırılarının 100. gününde ortaya çıkan tablo

Hollywood - 14.01.2024
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti

Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood - 10.01.2024
RÖPORTAJ – İsrail'in saldırılarında 4 çocuğunu kaybeden kameraman Alul'un gözünden Gazze'de gazetecilik Açıklaması

RÖPORTAJ – İsrail'in saldırılarında 4 çocuğunu kaybeden kameraman Alul'un gözünden Gazze'de gazetecilik Açıklaması

Hollywood - 10.01.2024
Apendiks kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti

Apendiks kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood - 10.01.2024
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti

Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti

Hollywood - 09.01.2024
Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hollywood - 08.01.2024
Altın Küre Ödül töreninde şıklıkları ile göz kamaştırdılar! Jennifer Lopez rakiplerini gölgede bıraktı

Altın Küre Ödül töreninde şıklıkları ile göz kamaştırdılar! Jennifer Lopez rakiplerini gölgede bıraktı

Hollywood - 08.01.2024
Altın Küre 2024 Ödülleri Adayları Belli Oldu

Altın Küre 2024 Ödülleri Adayları Belli Oldu

Hollywood - 08.01.2024
Hollywood oyuncusu Christian Oliver ve 2 kızı, uçak kazasında hayatını kaybetti

Hollywood oyuncusu Christian Oliver ve 2 kızı, uçak kazasında hayatını kaybetti

Hollywood - 06.01.2024
'Havuçlu anne' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

"Havuçlu anne" Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Hollywood - 04.01.2024
Ocak 2024'te Netflix Kütüphanesinden Kaldırılacak Dizi ve Filmler

Ocak 2024'te Netflix Kütüphanesinden Kaldırılacak Dizi ve Filmler

Hollywood - 01.01.2024
Hollywood'un usta ismi Tom Wilkinson hayatını kaybetti

Hollywood'un usta ismi Tom Wilkinson hayatını kaybetti

Hollywood - 31.12.2023
Jeremy Renner... BİR YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, ONU KURTARANLARI UNUTMADI!

Jeremy Renner... BİR YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, ONU KURTARANLARI UNUTMADI!

Hollywood - 31.12.2023
Dünyaca Ünlü Sanatçılar Türkiye'de Konserler Verdi

Dünyaca Ünlü Sanatçılar Türkiye'de Konserler Verdi

Hollywood - 31.12.2023
Yıl Boyunca En Çok İzlenen Filmlerden 4'ü Yerli Yapım

Yıl Boyunca En Çok İzlenen Filmlerden 4'ü Yerli Yapım

Hollywood - 29.12.2023
Gaston Glock, Glock Tabancalarının Mucidi 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Gaston Glock, Glock Tabancalarının Mucidi 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hollywood - 28.12.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Projelerine 145 Milyon TL Destek Sağladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Projelerine 145 Milyon TL Destek Sağladı

Hollywood - 28.12.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 46 Milyon 500 Bin Lira Destek Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Sektörüne 46 Milyon 500 Bin Lira Destek Verdi

Hollywood - 28.12.2023
Netanyahu'nun yolsuzluk davası Şubat 2024'te yeniden başlayacak

Netanyahu'nun yolsuzluk davası Şubat 2024'te yeniden başlayacak

Hollywood - 25.12.2023
Vin Diesel, eski asistanı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava edildi

Vin Diesel, eski asistanı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava edildi

Hollywood - 22.12.2023
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

Hollywood - 22.12.2023
Konyalı John Wick: Ömer Aslan

Konyalı John Wick: Ömer Aslan

Hollywood - 20.12.2023
Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi!

Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi!

Hollywood - 20.12.2023
Netanyahu, yargılanmasını ertelemeye çalışıyor

Netanyahu, yargılanmasını ertelemeye çalışıyor

Hollywood - 20.12.2023
Amerika'da bir çift sokak ortasında kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Amerika'da bir çift sokak ortasında kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Hollywood - 19.12.2023
ENKA Sanat, Ayşedeniz Gökçin ve Borusan Quartet'i ağırlıyor

ENKA Sanat, Ayşedeniz Gökçin ve Borusan Quartet'i ağırlıyor

Hollywood - 19.12.2023
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı

Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı

Hollywood - 18.12.2023
Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi!

Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi!

Hollywood - 17.12.2023
Tunuslu yönetmen Nacer Khemir: Filistin'in haklarının olmadığı bir dünya canavarlaşmış bir noktaya gidiyor

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir: Filistin'in haklarının olmadığı bir dünya canavarlaşmış bir noktaya gidiyor

Hollywood - 17.12.2023
Gazeteci-yazar Gürkan Hacır, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi programına konuk oldu

Gazeteci-yazar Gürkan Hacır, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi programına konuk oldu

Hollywood - 15.12.2023
Yeşilçam'ın emektar yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Hollywood - 13.12.2023
Penelope Cruz Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı

Penelope Cruz Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı

Hollywood - 12.12.2023
Hollywood Yıldızı Charles Bronson'ın Türk Kökeni Ortaya Çıktı

Hollywood Yıldızı Charles Bronson'ın Türk Kökeni Ortaya Çıktı

Hollywood - 09.12.2023
Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti

Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti

Hollywood - 09.12.2023
Ali Babacan: 'İsrail Hükümetinin ve Ordusunun İçinde Bulunduğu Bu Cinnet Haline Derhal Son Verilmelidir'

Ali Babacan: "İsrail Hükümetinin ve Ordusunun İçinde Bulunduğu Bu Cinnet Haline Derhal Son Verilmelidir"

Hollywood - 07.12.2023
THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?

THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?

Hollywood - 06.12.2023
Hollywood yıldızı Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu

Hollywood yıldızı Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu

Hollywood - 05.12.2023
Gençlerde 'diş estetiği' çılgınlığı: 'Ellerinde fotoğraflar Hollywood gülüşü, tebeşir beyazı dişler istiyorlar'

Gençlerde 'diş estetiği' çılgınlığı: "Ellerinde fotoğraflar Hollywood gülüşü, tebeşir beyazı dişler istiyorlar"

Hollywood - 05.12.2023
Tencent: Dünyanın En Değerli Şirketleri Arasında Öne Çıkıyor

Tencent: Dünyanın En Değerli Şirketleri Arasında Öne Çıkıyor

Hollywood - 05.12.2023
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