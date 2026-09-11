Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Instagram'a katıldı. Yeni hesabıyla takipçilerinin karşısına çıkan Lawrence'ın ilk gündemlerinden biri ise kendisine yapılabilecek yorumlar oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN TEK BİR İSTEĞİ VAR

Instagram'daki sert yorumlardan çekindiğini esprili bir dille anlatan Lawrence, takipçilerinden kendisine karşı nazik davranmalarını istedi.

Ünlü oyuncu, insanların yorum yaparken dikkatli olması gerektiğini söylerken, kaba sözlerle incinebilecek "bebeğin" kendisi olduğunu söyleyerek espri yaptı.

KABA YORUMLARDAN ÇEKİNİYOR

Lawrence'ın daha Instagram macerasının başında olumsuz yorumlar konusundaki endişesini dile getirmesi dikkat çekti.

Özel hayatını ve dijital platformlardaki varlığını uzun süre sınırlı tutan oyuncu, böylece Instagram dünyasına da adım atmış oldu.

ESPRİLİ UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Takipçilerinden yalnızca kendisine karşı kaba davranmamalarını isteyen Lawrence, bu talebini ciddi bir uyarı yerine kendine özgü esprili bir ifadeyle dile getirdi.

Ünlü oyuncunun Instagram'a katılmasıyla birlikte platformda nasıl bir içerik çizgisi izleyeceği de merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com