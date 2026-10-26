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Star Trek'in Chekov'u Walter Koenig 90 yaşında hayatını kaybetti

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Star Trek dizisinde Rus navigatör Pavel Chekov karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Zachery McGinnis, oyuncunun Los Angeles'ın North Hollywood bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

LOS "Star Trek" dizisinde Rus navigatör Pavel Chekov karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Koenig'in menajeri Zachery McGinnis, yaptığı açıklamada, oyuncunun Los Angeles'ın North Hollywood bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD'de 1936'da doğan Koenig, 1979'dan itibaren çekilen "Star Trek" filmlerinde Rus navigatör Chekov karakterini canlandırdı.

Dizi, farklı oyuncu kadrolarıyla çekilen çok sayıda yan televizyon dizisine??????? ve binlerce hayranı bir araya getiren etkinliklere de ilham verdi.

Koenig'in canlandırdığı Pavel Chekov karakteri, Star Trek dizisinde uzay gemisi Enterprise'ın köprü ekibindeki Sovyetler Birliği'ni temsil eden tek isim olarak öne çıkıyordu.

Kaynak: AA
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