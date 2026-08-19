Angelique Kidjo'ya Hollywood'da Tarihi Yıldız

Benin asıllı Fransız şarkıcı Angelique Kidjo, ABD'nin Los Angeles kentindeki Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan ilk Afrikalı müzisyen oldu.

Kidjo, sinema ve müzik dünyasından isimlerin katılımıyla salı günü düzenlenen törende, ünlü caddenin 2 bin 854'üncü yıldızının açılışını yaptı.

Törende konuşan Kidjo, Afrikalıların dünyaya katkılarının yeterince idrak edilmediğini belirterek, Afrika olmadan müziğin de var olamayacağını söyledi.

Benin Cumhurbaşkanı Romuald Wadagni de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Kidjo'nun başarısından "büyük gurur" duyduğunu belirtti.

Wadagni, "Bu küresel onura layık görülen ilk Afrikalı sanatçı olan Benin'in simge ismi, adını tarihe kazırken ülkemizin ritimlerini, yaratıcılığını ve itibarını da zirveye taşıyor." ifadesini kullandı.

5 Grammy ödülü kazandı

Benin'in Ouidah kentinde 1960'ta dünyaya gelen Kidjo, müzik kariyerine ülkesinde başlasa da 1980'li yıllarda Paris'e yerleşti.

Geleneksel Benin ezgilerini Afrobeat, caz, reggae, funk ve Latin müziğiyle harmanlayan sanatçı, Fon, Fransızca, Yoruba ve İngilizce dahil farklı dillerde seslendirdiği eserlerle uluslararası üne kavuştu.

"Agolo", "Batonga" ve "Wombo Lombo" gibi şarkılarıyla tanınan Kidjo, kariyeri boyunca Alicia Keys, Bono, Peter Gabriel, Carlos Santana, Burna Boy ve Davido gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Kidjo, "Djin Djin", "Eve", "Sings", "Celia" ve "Mother Nature" albümleriyle toplam 5 Grammy ödülü kazandı.

Sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra kadın ve kız çocuklarının haklarına yönelik faaliyetleriyle de tanınıyor.

2002'den bu yana Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) İyi Niyet Elçisi olan Kidjo, 2006'da kurduğu Batonga Vakfı aracılığıyla Afrika'daki kız çocukları ve kadınların eğitimine ve ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kidjo, müziğe katkıları dolayısıyla 2023'te İsveç'in prestijli Polar Müzik Ödülü'ne layık görülmüş, 2021'de de Time dergisinin "dünyanın en etkili 100 kişisi" listesine dahil edilmişti.

Kaynak: AA