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Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi

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Dwayne Johnson eridi bitti! 22 kilo verince tanınmaz hale geldi
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Hollywood'un kaslı fiziğiyle tanınan yıldızı Dwayne Johnson, son görüntüsüyle şaşırttı. "The Rock" lakaplı oyuncu, yeni filmindeki rolü için yaklaşık bir yılda 22 kilo verdi. Daha önce The Smashing Machine filmi için kilo alan Johnson, bu kez 128 kilodan 106 kiloya düştü. Ünlü oyuncunun eski ve yeni görüntüleri arasındaki fark dikkat çekerken, değişiminin arkasından yeni film projesi çıktı.

  • Dwayne Johnson, yeni film rolüne hazırlanmak için beslenme ve antrenman programını değiştirerek yaklaşık bir yılda 22 kilo verdi.
  • Johnson'ın ağırlığı The Smashing Machine çekimleri sırasındaki 128 kilogramdan 106 kilograma düştü.
  • Johnson'ın fiziksel değişiminin nedeni sağlık sorunu değil, yeni karakterine daha ince bir görünümle hazırlanması.

Dwayne Johnson, yıllardır alışılan iri ve kaslı görüntüsünden uzaklaştı. Hollywood'un aksiyon yıldızı, yeni rolüne hazırlanırken geçirdiği fiziksel değişimle dikkat çekti. Yaklaşık 22 kilo veren oyuncunun son hali, eski görüntüsünden oldukça farklı.

THE ROCK'IN SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Hollywood'un en tanınmış aksiyon oyuncularından Dwayne Johnson, bu kez rol aldığı filmlerle değil, fiziksel değişimiyle dikkat çekti. Uzun yıllardır güçlü kasları ve iri yapısıyla tanınan ünlü oyuncunun belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Özellikle eski ve yeni fotoğrafları arasındaki fark, Johnson'ın geçirdiği dönüşümü ortaya koydu. Ancak bu değişimin arkasında sağlık sorunundan ziyade yeni bir karaktere hazırlanma süreci bulunuyor.

TAM 22 KİLO VERDİ! 128 KİLODAN 106 KİLOYA DÜŞTÜ

Dwayne Johnson'ın fiziksel dönüşümünün nedeni, yeni filminde canlandıracağı karakter oldu. Daha önce The Smashing Machine filmindeki rolü için kilo alan oyuncu, sonraki projesinde daha ince bir görünüme kavuşmak amacıyla beslenme ve antrenman programını değiştirdi. Johnson'ın verdiği bilgilere göre The Smashing Machine çekimleri sırasında yaklaşık 128 kilogram olan ağırlığı, yeni rolüne hazırlanırken 106 kilogram seviyesine kadar geriledi. Böylece ünlü oyuncu, yaklaşık bir yıllık süreçte 22 kilo vermiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

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Şahtı Mat olmuş hırttı hırto olmuş

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