Gizli evlilik iddiası! Dünyaca ünlü çiftin yüzük detayı dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile Oscar adayı oyuncu Bradley Cooper, ilişkileriyle yeniden gündemde.

2023 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, Paris'te birlikte görüntülendi. Hadid ve Cooper'ın parmaklarındaki uyumlu ince altın yüzükler ise dikkatlerden kaçmadı.

31 yaşındaki model ile 51 yaşındaki oyuncunun aynı parmakta benzer yüzükler takması, kısa sürede evlilik iddialarını beraberinde getirdi. Görüntülerin ardından sosyal medyada "Gizlice evlendiler mi?" yorumları yapıldı.

Çiftin geçtiğimiz temmuz ayında Taylor Swift ile Travis Kelce'nin New York'taki düğününe birlikte katılması da iddiaları güçlendiren detaylardan biri oldu.

Son dönemde özellikle Paris'te uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken Hadid ve Cooper'ın, aynı marka altın yüzük tercih etmesi ilişkilerinde yeni bir döneme girdikleri yönünde yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com