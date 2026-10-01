Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

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“Maske”, “Salak ile Avanak” ve “Aman Tanrım” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Jim Carrey'den sürpriz evlilik haberi geldi. 64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Min Ah ile hayatını birleştirdi. Carrey'nin bu evlilikle üçüncü kez nikah masasına oturduğu öğrenildi.

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızlarından Jim Carrey, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Carrey ile sevgilisi Min Ah'ın evlendiği açıklandı.

EVLİLİK HABERİNİ TEMSİLCİSİ DOĞRULADI

Jim Carrey'nin temsilcisi, 64 yaşındaki oyuncunun Min Ah ile evlendiğini doğruladı. Nikahın 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleştiği belirtildi. Çiftin evlilik haberi, ilişkilerini uzun süre kameralardan uzak yaşamaları nedeniyle sürpriz yarattı.

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞADILAR

Carrey ile Min Ah, birlikteliklerini uzun süre kamuoyunun önünde yaşamamayı tercih etti. Çift, geçtiğimiz şubat ayında Fransa'da düzenlenen César Ödülleri'nde birlikte görüntülenerek ilişkilerini ilk kez kamuoyu önüne taşımıştı.

SAHNEDEN SEVGİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

César Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülen Carrey, Fransızca yaptığı konuşmada ailesine teşekkür ederken Min Ah'ı da anmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisini “muhteşem yol arkadaşım” sözleriyle anarak ona olan sevgisini dile getirmişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Min Ah ile hayatını birleştiren Jim Carrey böylece üçüncü evliliğini yaptı. Carrey daha önce Melissa Womer ve “Salak ile Avanak” filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile evlilik yaşamıştı. İlk evliliğinden Jane Erin Carrey adında bir kızı bulunan oyuncunun Jackson adında bir de torunu var.