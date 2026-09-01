Dünyaca ünlü oyuncunun iki hali şaşırttı! “Aynı kişi mi?”

Hollywood’un başarılı oyuncularından Margot Robbie, Barbie, I, Tonya ve The Wolf of Wall Street gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor. Güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez farklı zamanlarda çekilen iki yakın plan fotoğrafıyla dikkat çekti.

Robbie’nin iki paparazzi karesi yan yana getirildiğinde ortaya çıkan görüntü farkı şaşırttı. Bir fotoğrafta yoğun göz makyajı ve sert flaş dikkat çekerken, diğer karede daha sade makyaj ve farklı bir açı öne çıktı. İki görüntüde oyuncunun yüz hatları ve cilt dokusunun oldukça farklı görünmesi, “Nasıl yani?” yorumlarına neden oldu.

İKİ KARE ARASINDAKİ FARKIN NEDENİ

Fotoğraflardaki farkın yalnızca Robbie’nin görünümünden kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Çekim açısı, kullanılan objektif, ışık, flaş, makyaj ve mimikler özellikle yakın plan görüntülerde yüzün görünümünü büyük ölçüde değiştirebiliyor.

İlk karedeki sert flaş, oyuncunun cilt dokusunu daha belirgin hale getirirken, diğer fotoğraftaki yumuşak ışık daha pürüzsüz bir görüntü oluşturuyor. Kamera açısı ve yüz ifadesi de iki fotoğraf arasındaki farkı artırıyor.

Paparazzi fotoğraflarının profesyonel çekimlerden farklı olması da bu noktada önem taşıyor. Hazırlıksız ve farklı açılardan çekilen kareler, aynı kişiyi olduğundan oldukça farklı gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com