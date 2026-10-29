Jennifer Lawrence kimdir? Katniss rolüne dönen Oscarlı oyuncu kaç yaşında?

Jennifer Lawrence, on bir yıl aradan sonra yeniden Katniss Everdeen. Amerikalı oyuncu, Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'de bu role döndüğünü Alex Cooper'ın Call Her Daddy podcast'inde anlattı. Söyleşi 28 Ekim 2026'da yayımlandı.

Serinin son filmi Mockingjay: Part 2 2015'te vizyona girmişti. Yeni film 20 Kasım 2026'da sinemalarda olacak.

JENNIFER LAWRENCE AÇLIK OYUNLARI'NA DÖNÜYOR MU?

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları'na dönüyor ve Sunrise on the Reaping'de yeniden Katniss Everdeen'i oynuyor. Peeta Mellark rolüyle tanınan Josh Hutcherson da filmde. Lawrence podcast'te sete dönüşü "inanılmaz" diye anlattı, deneyimin çok duygusal geçtiğini söyledi. Hutcherson'la sette birbirlerinden hiç ayrılmadıklarını da ekledi.

JENNIFER LAWRENCE KİMDİR?

Jennifer Lawrence, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı sahibi Amerikalı sinema oyuncusu ve yapımcı. Geniş kitleler onu Açlık Oyunları'ndaki Katniss Everdeen ve X-Men filmlerindeki Mystique rolleriyle tanıdı. 2018'de Excellent Cadaver adlı yapım şirketini kurdu.

JENNIFER LAWRENCE KAÇ YAŞINDA?

Jennifer Lawrence 36 yaşında. 15 Ağustos 1990'da doğdu.

JENNIFER LAWRENCE NERELİ?

Jennifer Lawrence, ABD'nin Kentucky eyaletinden. Louisville bölgesinde doğup büyüdü.

JENNIFER LAWRENCE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Jennifer Lawrence'ın çıkışı 2010 yapımı Winter's Bone'la geldi; bu filmle ilk Oscar adaylığını aldı. 2011'de X-Men: First Class'ta Mystique oldu ve bu rolü 2019'daki Dark Phoenix'e kadar dört filmde oynadı.

Açlık Oyunları serisi sinemada 2012'de başladı. Lawrence, 2015'teki Mockingjay: Part 2'ye kadar serinin dört filminde de Katniss Everdeen'di. O yıllarda David O. Russell'ın Silver Linings Playbook'unda da oynadı. Son dönemde No Hard Feelings (2023) ile 2025'te Cannes'da gösterilen Die My Love'ın hem başrolünde hem yapımcılarında yer aldı.

JENNIFER LAWRENCE HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook'taki rolüyle 2013'te En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bunun dışında üç kez Oscar'a aday gösterildi: Winter's Bone, American Hustle ve Joy. Üç Altın Küre ödülü ve bir BAFTA'sı var.

JENNIFER LAWRENCE EVLİ Mİ?

Jennifer Lawrence evli. Cooke Maroney'yle 19 Ekim 2019'da evlendi.