76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi

Hollywood'un usta oyuncularından Richard Gere, yeni filmi Asymmetry için New York'ta kamera karşısına geçti. 76 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki rol arkadaşı Diana Silvers ile parkta el ele yürüdüğü, dondurma yediği ve romantik anlar yaşadığı sırada görüntülendi.

İkilinin doğal halleri ve uyumu sosyal medyada büyük ilgi görürken, aralarındaki 48 yaş farkı da en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı ikili hakkında yorum yaptı.

YAŞ FARKIYLA DİKKAT ÇEKEN AŞK HİKÂYESİ

Lisa Halliday'in çok satan romanından uyarlanan Asymmetry, saygın bir yazar ile kendisinden yıllarca küçük bir edebiyat asistanı arasında gelişen ilişkiyi konu alıyor. Richard Gere filmde Ezra karakterini, Diana Silvers ise Alice karakterini canlandırıyor.

Romanın ilhamını ise yazar Lisa Halliday'in, Nobel ödüllü yazar Philip Roth ile yıllar önce yaşadığı gerçek ilişkiden aldığı biliniyor. Bu yönüyle yapım, daha vizyona girmeden merak uyandırmayı başardı.

ÖZEL HAYATINDA EVLİ

Richard Gere, gerçek hayatta 43 yaşındaki İspanyol halkla ilişkiler uzmanı Alejandra Silva ile evliliğini sürdürüyor. Çift, 2018 yılında dünyaevine girmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu.

Öte yandan Diana Silvers'ın, yaş olarak Richard Gere'in 26 yaşındaki oğlu Homer Gere'e daha yakın olması da yabancı basında dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com