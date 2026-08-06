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76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi

76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi
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Hollywood'un usta ismi Richard Gere ile genç oyuncu Diana Silvers, New York'ta samimi anlar yaşarken objektiflere yansıdı. İkilinin görüntüleri, aralarındaki 48 yaş farkı nedeniyle kısa sürede gündem olurken, romantik karelerin yeni filmleri Asymmetry için kaydedildiği öğrenildi.

  • 76 yaşındaki Richard Gere, 28 yaşındaki rol arkadaşı Diana Silvers ile Asymmetry filminin çekimleri sırasında New York'ta parkta el ele yürürken ve romantik anlar yaşarken görüntülendi.
  • Lisa Halliday'in çok satan romanından uyarlanan Asymmetry filminde Richard Gere Ezra, Diana Silvers ise Alice karakterini canlandırıyor.
  • Richard Gere, 43 yaşındaki Alejandra Silva ile evli olup çift 2018'de evlendi ve iki çocuk sahibi oldu.

Hollywood'un usta oyuncularından Richard Gere, yeni filmi Asymmetry için New York'ta kamera karşısına geçti. 76 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki rol arkadaşı Diana Silvers ile parkta el ele yürüdüğü, dondurma yediği ve romantik anlar yaşadığı sırada görüntülendi.

İkilinin doğal halleri ve uyumu sosyal medyada büyük ilgi görürken, aralarındaki 48 yaş farkı da en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı ikili hakkında yorum yaptı.

YAŞ FARKIYLA DİKKAT ÇEKEN AŞK HİKÂYESİ

Lisa Halliday'in çok satan romanından uyarlanan Asymmetry, saygın bir yazar ile kendisinden yıllarca küçük bir edebiyat asistanı arasında gelişen ilişkiyi konu alıyor. Richard Gere filmde Ezra karakterini, Diana Silvers ise Alice karakterini canlandırıyor.

Romanın ilhamını ise yazar Lisa Halliday'in, Nobel ödüllü yazar Philip Roth ile yıllar önce yaşadığı gerçek ilişkiden aldığı biliniyor. Bu yönüyle yapım, daha vizyona girmeden merak uyandırmayı başardı.

ÖZEL HAYATINDA EVLİ

Richard Gere, gerçek hayatta 43 yaşındaki İspanyol halkla ilişkiler uzmanı Alejandra Silva ile evliliğini sürdürüyor. Çift, 2018 yılında dünyaevine girmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu.

Öte yandan Diana Silvers'ın, yaş olarak Richard Gere'in 26 yaşındaki oğlu Homer Gere'e daha yakın olması da yabancı basında dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSedat Macit:

Yabancıların kafa yapısı cok farklı.

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Haber Yorumlarıdrkfch8gh9:

Kala kala böyle haberlere mi kaldık

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yakınlaşsa ne olacak bunun çeşidi yuvarla gelsin..))

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Haber Yorumlarıdrkfch8gh9:

haber mi bu şimdi

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

dedikodu nedir?

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