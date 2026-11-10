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Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

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Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor
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Hollywood yıldızı ve eski vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena, babasının izinden giderek profesyonel vücut geliştirme kariyerine adım attı. İlk profesyonel yarışmasında beşinci olan 29 yaşındaki Baena, daha önce kazandığı şampiyonluklarla da dikkat çekti.

  • Arnold Schwarzenegger'in oğlu 29 yaşındaki Joseph Baena, California'nın El Segundo kentinde düzenlenen organizasyonda ilk kez profesyonel sporcu olarak yarıştı.
  • Baena, Klasik Fizik Açık kategorisinde mücadele ettiği ilk profesyonel yarışmasında beşinci oldu.
  • Baena, mart ayında NPC Natural Colorado Eyalet yarışmasını, nisan ayında ise Corona'daki INBA Iron Gladiator organizasyonunu kazanarak profesyonel kart almaya hak kazandı.

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Arnold Schwarzenegger'in eski ev hizmetlisi Mildred Patricia Baena ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Babası gibi vücut geliştirmeye yönelen 29 yaşındaki Baena, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen organizasyonda ilk kez profesyonel sporcu olarak sahneye çıktı.

İLK PROFESYONEL YARIŞMASINDA BEŞİNCİ OLDU

El Segundo kentinde gerçekleştirilen yarışmada Klasik Fizik Açık kategorisinde mücadele eden Baena, beşincilik elde etti. Yarışma sırasında izleyicilerin desteğini alan genç sporcu, böylece profesyonel kariyerindeki ilk derecesini kazanmış oldu.

DAHA ÖNCE İKİ ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Joseph Baena'nın vücut geliştirme yolculuğunda daha önce de önemli başarılar elde ettiği öğrenildi. Mart ayında NPC Natural Colorado Eyalet yarışmasında birincilik kazanan Baena, nisan ayında Corona kentinde düzenlenen INBA Iron Gladiator organizasyonunda da Classic Physique şampiyonu oldu. Bu başarısıyla profesyonel kart almaya hak kazanan Baena, son yarışmasıyla kariyerinde yeni bir aşamaya geçti.

Arnold Schwarzenegger

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Vücut geliştirme sporundan Hollywood'a uzanan kariyeriyle tanınan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena, babasının yıllar önce başarıya ulaştığı alanda kendisine bir yol çiziyor. Schwarzenegger'in desteğini de alan genç sporcu, profesyonel yarışmalarda mücadele etmeyi sürdürüyor.

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