John Travolta'nın kızı podyuma çıktı! Paris'te tüm gözler onun üzerindeydi

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Hollywood'un efsane isimlerinden John Travolta'nın 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta, Paris Moda Haftası'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Oyunculuk ve müzik kariyerinin ardından moda dünyasında da adından söz ettiren Ella, Miu Miu'nun İlkbahar/Yaz 2027 defilesinde podyuma çıktı.

Ella Bleu Travolta, 4 Ekim'de düzenlenen defileyle Paris Moda Haftası'ndaki ilk podyum deneyimini yaşadı. 26 yaşındaki Ella, orman yeşili oversize ceketi, desenli bluzu ve lacivert pantolonuyla podyumda yürüdü.

Defilede Ella'nın yanı sıra Gigi Hadid, Olivia Colman, Emma Corrin, Louisa Jacobson ve Noah Jupe gibi ünlü isimler de yer aldı.

DAHA ÖNCE NEW YORK'TA YÜRÜMÜŞTÜ

Paris'teki defile Ella'nın kariyerindeki ilk podyum deneyimi değil. Ünlü yıldızın kızı, 2022 yılında New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Karl Lagerfeld defilesinde de podyuma çıkmıştı. Ancak Miu Miu defilesi, Ella'nın Paris Moda Haftası'ndaki ilk podyumu oldu.

BABASIYLA CANNES'A KATILMIŞTI

Ella Bleu Travolta, geçtiğimiz mayıs ayında da babası John Travolta ile Cannes Film Festivali'nde objektiflerin karşısına geçmişti. Ella, babasının yönetmenliğini üstlendiği "Propeller One-Way Night Coach" filminde de rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Ella, son yıllarda kariyerini farklı alanlarda sürdürürken Paris'teki podyum çıkışıyla bu kez moda dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

ANNESİ KELLY PRESTON'A BENZETİLDİ

Ella'nın Paris'teki görüntülerinin ardından annesi Kelly Preston'a olan benzerliği de dikkat çekti. John Travolta ile 1991 yılında evlenen Preston, 2020 yılında 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Ella'nın annesine benzerliği, özellikle koyu renk saçları ve yüz hatları üzerinden yabancı magazin basınında öne çıkarıldı.