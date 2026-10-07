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Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

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Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti
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Hollywood'un Altın Çağı'nın unutulmaz yıldızlarından, Oscar ödüllü Eva Marie Saint 102 yaşında hayatını kaybetti. “On the Waterfront” ile Oscar kazanan usta oyuncu, Alfred Hitchcock'un “North by Northwest” filmindeki performansıyla da sinema tarihine adını yazdırmıştı.

  • Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu Eva Marie Saint, 6 Ekim Salı günü Los Angeles'taki evinde 102 yaşında doğal nedenlerle hayatını kaybetti.
  • Eva Marie Saint, 1954 yapımı "On the Waterfront" filmindeki Edie Doyle rolüyle ilk sinema filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
  • Eva Marie Saint, 1959 yapımı Alfred Hitchcock filmi "North by Northwest"ta Cary Grant ile başrolü paylaştı ve 2006 yapımı "Superman Returns" filminde Martha Kent'i canlandırdı.

Hollywood'un Altın Çağı'nın hayatta kalan son önemli yıldızlarından Eva Marie Saint, 102 yaşında hayatını kaybetti. “On the Waterfront” filmindeki performansıyla Oscar kazanan ve Alfred Hitchcock'un unutulmaz filmi “North by Northwest”ta Cary Grant'in karşısında rol alan usta oyuncunun Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

102 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sinema tarihinin önemli isimlerinden Eva Marie Saint'ten acı haber geldi. Oscar ve Emmy ödüllü oyuncu, 6 Ekim Salı günü Los Angeles'taki evinde 102 yaşında hayatını kaybetti. Saint'in doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği ve son anlarında ailesi ile sevdiklerinin yanında olduğu belirtildi.

İLK SİNEMA FİLMİYLE OSCAR KAZANDI

Saint'in Hollywood'daki yükselişi oldukça dikkat çekici başladı. Usta oyuncu, 1954 yapımı “On the Waterfront” filminde Marlon Brando ile kamera karşısına geçti. Edie Doyle karakterini canlandıran Saint, henüz ilk sinema filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanarak kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı.

HITCHCOCK'UN UNUTULMAZ YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

Eva Marie Saint, 1959 yılında Alfred Hitchcock'un sinema tarihine geçen “North by Northwest” filminde Cary Grant ile başrolü paylaştı. Eve Kendall karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ilerleyen yıllarda Paul Newman, Gregory Peck ve Warren Beatty gibi Hollywood yıldızlarıyla da kamera karşısına geçti.

SUPERMAN'İN ANNESİNİ DE CANLANDIRDI

Kariyerini ileri yaşlarına kadar sürdüren Saint, 2006 yapımı “Superman Returns” filminde Superman'in dünyadaki annesi Martha Kent'i canlandırdı. Sinema ve televizyonda onlarca yapımda rol alan Saint, 1990 yılında “People Like Us” ile Emmy Ödülü'nün de sahibi oldu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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