Gary Sinise kimdir? Gary Sinise'in oğlu Mac neden öldü?

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ABD'li oyuncu Gary Sinise, 5 Ocak 2024'te hayatını kaybeden oğlu McCanna "Mac" Sinise'i bu hafta yeniden anlattı. People dergisine konuşan Sinise ailesi, Mac'in geride bıraktığı hediyelerde umut bulduğunu söyledi.

Türk izleyici Sinise'i en çok Forrest Gump'taki bacaksız gazi Teğmen Dan olarak hatırlıyor. Oyuncu 2020'den beri kamera önüne çıkmıyor.

GARY SİNİSE'İN OĞLU MAC NEDEN ÖLDÜ?

Gary Sinise'in 1990 doğumlu oğlu Mac, omurgada görülen nadir bir kanser türü olan kordoma yüzünden öldü. Hastalık 8 Ağustos 2018'de teşhis edildi, aynı yıl ameliyat edildi ama kanser Mayıs 2019'da geri döndü.

Mac Sinise toplam beş omurga ameliyatı geçirdi, kemoterapi ve radyoterapi aldı. Hastalık sonunda onu göğüsten aşağısı felç bıraktı. Davulcu olan Mac, ölmeden önceki yıl kendi kendine mızıka çalmayı da öğrendi ve bir okul arkadaşıyla Resurrection & Revival adlı albümünü bitirdi.

Albümün ikinci bölümü, Mac'in doğum günü olan 10 Kasım'da, 2024'te alıcılara gönderilmeye başlandı. Mac, albüm gelirlerinin babasının kurduğu ve gazilere destek veren vakfa gitmesini istemişti. Gary Sinise, oğlunun yarım bıraktığı ezgilerle üçüncü bölüm üzerinde çalışıyor.

GARY SİNİSE KİMDİR?

Gary Sinise, tiyatrodan gelen bir oyuncu ve yönetmen. 1974'te Terry Kinney ve Jeff Perry ile birlikte Chicago'da Steppenwolf Tiyatro Topluluğu'nu kurdu; topluluk ilk oyunlarını bir kilisenin bodrumunda sahneledi.

Oyunculuğu 2020'de bıraktıktan sonra zamanının çoğunu gazilere ayırdı. 2003'te Kimo Williams ile kurduğu ve adını Teğmen Dan'den alan Lt. Dan Band, ABD askeri üslerinde konser veriyor. Sinise, adını taşıyan Gary Sinise Vakfı'nın da yönetim kurulu başkanı. Bu çalışmaları nedeniyle 10 Aralık 2008'de Başkanlık Vatandaşlık Madalyası'nı aldı.

GARY SİNİSE KAÇ YAŞINDA?

Gary Sinise 17 Mart 1955'te doğdu ve 71 yaşında.

GARY SİNİSE NERELİ?

Gary Sinise, ABD'nin Illinois eyaletindeki Blue Island kasabasında doğdu. Tiyatro hayatına da yine Illinois'te, Chicago'da başladı.

GARY SİNİSE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Gary Sinise'in en bilinen filmi, 1994 yapımı Forrest Gump. Teğmen Dan Taylor rolü ona Oscar adaylığı getirdi. 1992'de Of Mice and Men filmini hem yönetti hem başrolünde oynadı, 1995'te Apollo 13'ün kadrosundaydı.

Televizyonda Harry S. Truman'ı canlandırdığı Truman ile Altın Küre, George Wallace rolüyle Emmy kazandı. 2004-2013 arasında CSI: NY dizisinde dedektif Mac Taylor'ı oynadı. Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı 17 Nisan 2017'de açıldı.

GARY SİNİSE EVLİ Mİ?

Gary Sinise, 1981'den beri oyuncu Moira Harris ile evli. Harris, Steppenwolf'un ilk oyuncularındandı. 2018'de, oğlu Mac'le aynı yıl meme kanseri teşhisi aldı ve iyileşti. Çiftin Sophie, McCanna ve Ella adında üç çocuğu oldu