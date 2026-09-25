Will Smith öldü mü, yaşıyor mu?

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Dünyaca ünlü aktör ve rapçi Will Smith'in adı bir kez daha gündemin ilk sıralarında yer aldı. İnternette hızla yayılan paylaşımların ardından milyonlarca kişi "Will Smith öldü mü?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Ünlü yıldızın son durumu ve ortaya atılan iddiaların aslı merak edilirken, konuya ilişkin tüm ayrıntıları sizler için derledik.

WİLL SMİTH ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada zaman zaman yayılan asılsız paylaşımların aksine, ABD'li ünlü oyuncu Will Smith hayatını kaybetmedi. Başarılı aktör, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

WİLL SMİTH KİMDİR?

Will Smith, okul yıllarında akademik başarısıyla dikkat çeken bir öğrenciydi. Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi dünyanın en prestijli kurumlarından burs imkânı yakalamasına rağmen üniversite eğitimi yerine tutkusunun peşinden giderek müzik kariyerine yöneldi.

MÜZİK KARİYERİ VE GRAMMY BAŞARISI

Smith, 1980'lerin sonunda Jeffrey Townes ile birlikte DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince adlı hip-hop grubunu kurdu. Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan ikili, "Parents Just Don't Understand" ve "Summertime" gibi sevilen şarkılarla Grammy Ödülü'nün sahibi oldu ve dönemin en popüler müzik grupları arasına adını yazdırdı.

THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR İLE GELEN ŞÖHRET

Ünlü yıldızın televizyon kariyerindeki dönüm noktası, 1990 yılında NBC ekranlarında yayınlanmaya başlayan The Fresh Prince of Bel-Air oldu. Dizide kendi adını taşıyan karakteri canlandıran Smith, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Altı sezon boyunca yayında kalan yapım, oyuncunun televizyondaki yerini sağlamlaştırdı.

OSCAR ADAYLIKLARI VE ÖDÜLLÜ FİLMLERİ

Televizyondaki başarısını beyaz perdeye de taşıyan Will Smith, pek çok önemli yapımda rol aldı. 2001 yapımı Ali filminde efsanevi boksör Muhammed Ali'ye hayat vererek ilk kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandı. 2006'da oğlu Jaden Smith ile birlikte oynadığı The Pursuit of Happyness (Umudunu Kaybetme) ile ikinci Oscar adaylığını elde etti.

2007 yapımı I Am Legend (Ben Efsaneyim) ve 2008 yapımı Hancock ile gişede art arda 100 milyon doları aşan filmlere imza atan sayılı aktörler arasındaki yerini pekiştirdi. Kariyerinin zirvesine ise 2021 yapımı King Richard ile ulaştı. Tenisçi Venus ve Serena Williams'ın babası Richard Williams'ı canlandırdığı bu filmle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

OSCAR TÖRENİNDEKİ TOKAT OLAYI

Will Smith'in adı 2022 yılında düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde yaşanan olayla dünya gündemine oturdu. Komedyen Chris Rock'ın, eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi (saç kaybı) hastalığına yönelik yaptığı espriye sinirlenen Smith, canlı yayında sahneye çıkarak Rock'a tokat attı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran olayın ardından Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden ünlü oyuncu, 10 yıl süreyle Oscar törenleri ve Akademi etkinliklerinden men edildi.

WİLL SMİTH'İN ÖZEL HAYATI

Will Smith, 1992-1995 yılları arasında Sheree Zampino ile evli kaldı. Bu evlilikten Trey Smith adında bir oğlu dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 1997 yılında ise meslektaşı Jada Pinkett ile hayatını birleştirdi.