Dünyaca ünlü aktör hakkında sarsıcı cinsel saldırı iddiası: Gizli belgeler ve şok iddialar Hollywood’u salladı!

BBC’de yayınlanan “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” (Jared Leto: Hollywood’un Karanlık Sırrı) adlı belgeselde, Leto'nun 2002-2016 yılları arasında, yani 30'lu ve 40'lı yaşlarındayken gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel istismar eylemleri detaylandırıldı. Güvenlik gerekçesiyle "Isabel", "Clara", "Alex" ve "Etta" takma isimlerini kullanan mağdur kadınlar, yaşadıkları travmatik süreçleri aktardı.

Mağdurlardan "Isabel", 2002 yılında kendisi henüz 17 yaşındayken ünlü aktörün bir motel banyosunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Bir diğer mağdur "Clara" ise 2006 yılında, yasal rıza yaşının 18 olduğu California eyaletinde henüz 17 yaşındayken Leto ile cinsel ilişkiye girdiğini, durumun yasalara aykırı olduğunu hatırlattığında ise Leto’nun bu konuyu omuz silkerek geçiştirdiğini iddia etti.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİYLE SUSTURMA

Belgeselde dikkat çeken bir diğer iddia ise "Etta" adlı mağdurdan geldi. Etta, kendisi 14 yaşındayken bir festivalde Leto'nun cinsel içerikli yorumlarına maruz kaldığını ve 16 yaşındayken sürekli telefonlarla taciz edildiğini belirtti. Olaydan iki yıl sonra kendisine bu ilişkiyi gizli tutması için bir gizlilik sözleşmesi (NDA) gönderildiğini ancak bunu imzalamayı reddettiğini söyledi. BBC, söz konusu yasal belgeyi inceleyerek iddiayı doğruladığını açıkladı.

GRUP ÇALIŞANLARINDAN ÇARPICI İTİRAF

Belgeselde sadece mağdurlar değil, Leto’nun dünyaca ünlü rock grubu "Thirty Seconds to Mars" ile uzun yıllar çalışan iki erkek personel de tanıklık yaptı. Eski çalışanlar, ünlü sanatçının kuliste ve stüdyoda genç kızlarla kurduğu yakın ilişkilerden ekip olarak ciddi rahatsızlık duyduklarını ve aradaki yaş farkının kabul edilemez olduğunu düşündüklerini itiraf etti.

JARED LETO: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Hakkındaki ağır ithamların ardından Page Six'e özel bir açıklama yapan 54 yaşındaki ünlü aktör, suçlamaları sert bir dille yalanladı. Leto, "Hayatım boyunca hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadım. Bu iddialar tamamen ve kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Daha önce de benzer taciz ve uygunsuz mesaj iddialarıyla gündeme gelen Leto, 2014 yılında "Dallas Buyers Club" filmindeki performansıyla Oscar kazanmış ve son olarak "Masters of the Universe" projesinde yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com