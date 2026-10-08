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Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

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Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı
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Yıllardır görünüşü ve tarzıyla Marilyn Monroe'ya benzetilen Sydney Sweeney hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Yapılan soy ağacı araştırmasında iki Hollywood yıldızının uzaktan akraba olduğu, aile bağlarının 1600'lü yıllarda yaşayan ortak bir ataya kadar uzandığı belirlendi.

Euphoria dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, Senden Başka, Madame Web ve Arınma gibi yapımlarda da rol alan oyuncu Sydney Sweeney, sarı saçları, görünüşü ve tarzıyla uzun süredir sinema tarihinin unutulmaz yıldızı Marilyn Monroe'ya benzetiliyordu. İki ünlü isim arasındaki benzerlik yıllardır konuşulurken yapılan soy ağacı araştırması şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Sweeney ile Monroe'nun uzaktan akraba olduğu belirlendi.

ORTAK ATALARI 1600'LÜ YILLARDA YAŞAMIŞ

Yapılan soy ağacı araştırmasında Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun dokuzuncu dereceden kuzen ve aralarında bir nesil fark bulunan akrabalar olduğu ortaya çıktı. İkilinin aile bağının baba tarafından geldiği belirlendi.

Sweeney'nin babası Steven Sweeney ile Monroe'nun babası Charles Stanley Gifford'un soy ağacı incelendiğinde, her iki ailenin de 1600'lü yıllarda Massachusetts'in Sandwich bölgesine yerleşen Ezra Perry'ye uzandığı tespit edildi. 

MARILYN MONROE'YA BENZETİLMESİ DİKKAT ÇEKİYORDU

Sydney Sweeney'nin özellikle sarı saçları ve eski Hollywood tarzını yansıtan kırmızı halı seçimleri nedeniyle Marilyn Monroe'ya benzetilmesi uzun süredir dikkat çekiyordu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında Santa Barbara Film Festivali'nde Monroe'nun 1952 tarihli LIFE kapağında giydiği modele oldukça benzeyen bir elbiseyle kamera karşısına çıkmıştı. 

Ortaya çıkan soy bağıyla birlikte iki Hollywood yıldızı arasındaki benzerliğe bu kez aile geçmişinden gelen dikkat çekici bir detay eklenmiş oldu.

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