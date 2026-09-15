Brad Pitt tribünde aşka geldi! 29 yaş küçük sevgilisiyle öpücüklere boğuldu

Brad Pitt ile 2022'den bu yana birlikte olduğu Ines de Ramon, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tribündeydi. Çiftin maç sırasında birbirlerine öpücük verdiği samimi anlar dikkat çekti.

TRİBÜNDE AŞKA GELDİLER

62 yaşındaki Brad Pitt ve 33 yaşındaki Ines de Ramon, New York'un Queens bölgesindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen 2026 ABD Açık Tenis Turnuvası Erkekler Tekler Finali'ni birlikte izledi. ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev'in karşılaşmasını takip eden ikili, maç boyunca yan yana oturdu. Pitt ve Ramon zaman zaman sohbet ederek gülüşürken birbirlerine yakın görüntü vermekten de çekinmedi.

ÖPÜCÜKLER HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmayı takip ederken oldukça neşeli görünen çiftin samimiyeti objektiflerden kaçmadı. Brad Pitt ve Ines de Ramon'un karşılıklı öpücük verdikleri anlar kayda alındı. Hollywood'un gözde çiftlerinden Pitt ve Ramon, bir gün önce de ABD Açık Kadınlar Tekler Finali'ni birlikte izlemişti.

BRAD PITT'İN TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ

Tribünde yalnızca çiftin samimi anları değil, kıyafet tercihleri de dikkat çekti. Brad Pitt tamamen lacivert bir kombin tercih ederken görünümünü ters taktığı şapkayla tamamladı. Ines de Ramon ise kot pantolonun üzerine çiçek desenli ve dekolteli bir bluz giydi. Pitt'in son dönemde daha genç ve enerjik bir giyim tarzına yönelmesi de dikkat çekiyor. Tenis finalindeki görünümü, oyuncunun son dönemdeki stil tercihlerinin yeni örneklerinden biri oldu.

2022'DEN BERİ BİRLİKTELER

Brad Pitt ve Ines de Ramon'un ilişkisi Kasım 2022'de başladı. Çift, birliktelikleri boyunca birçok önemli etkinliğe beraber katıldı. Pitt ve Ramon, Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde ilk kez çift olarak kırmızı halıda boy gösterdi. İkili daha sonra çeşitli spor ve davet organizasyonlarında da birlikte görüntülendi.

Kaynak: Haberler.com