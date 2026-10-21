Jumanji Vahşi Orman filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kim, konusu ne?

2017 yapımı film, 1995’te vizyona giren efsanevi Jumanji’nin devamı niteliğinde. Büyüleyici orman sahneleri Hawaii’nin egzotik doğasında çekilen yapım, dünya genelinde büyük bir gişe başarısı elde etti. İşte Jumanji: Vahşi Orman filmine dair merak edilenler.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Jumanji: Vahşi Orman’ın çekimlerinin büyük bölümü ABD’nin Hawaii eyaletinde, Oahu Adası’nda gerçekleştirildi. Filmdeki yemyeşil orman, şelale ve dağ manzaraları bu adanın doğal güzellikleri arasında çekildi. Okul ve şehir sahneleri ise ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta ve çevresinde kaydedildi.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Eylül 2016’da Hawaii’de başladı ve ardından Atlanta’da devam etti. Yapım, Aralık 2017’de vizyona girdi.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN’IN KONUSU NE?

Film, okulda cezaya kalan dört lise öğrencisinin bodrum katında eski bir video oyun konsolu bulmasıyla başlıyor. Oyunu başlatmak için karakterlerini seçen gençler, kendilerini bir anda Jumanji’nin vahşi ormanının içinde, seçtikleri oyun karakterlerinin bedenlerinde buluyor. Utangaç bir genç kas yığını bir kâşife, iri yarı bir futbolcu küçük bir zooloğa, popüler bir kız orta yaşlı bir profesöre, çekingen bir kız ise dövüş ustası bir maceracıya dönüşüyor. Gerçek dünyaya dönebilmek için oyunu tamamlamak zorunda olan gençler, sınırlı sayıdaki canlarıyla tehlikelerle dolu bir maceraya atılıyor.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan yer alıyor. Dwayne Johnson kâşif Dr. Smolder Bravestone’u, Kevin Hart zoolog Franklin “Mouse” Finbar’ı, Jack Black haritacı Profesör Shelly Oberon’u, Karen Gillan ise dövüş ustası Ruby Roundhouse’u canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nick Jonas, Bobby Cannavale ve Rhys Darby bulunuyor. Gençlerin gerçek dünyadaki hallerini ise Alex Wolff, Ser’Darius Blain, Madison Iseman ve Morgan Turner oynuyor.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN’IN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan oturuyor. Yapım, Sony Pictures tarafından dağıtıldı.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN GİŞEDE NE KADAR KAZANDI?

Jumanji: Vahşi Orman, dünya genelinde yaklaşık 960 milyon dolar hasılat elde ederek 2017’nin en çok kazanan filmleri arasına girdi ve serinin yeniden canlanmasını sağladı.

JUMANJİ SERİSİNİN DİĞER FİLMLERİ

Serinin ilk filmi, Robin Williams’ın başrolünü üstlendiği ve 1995’te vizyona giren Jumanji’ydi. Vahşi Orman’ın başarısının ardından aynı kadroyla çekilen Jumanji: Yeni Seviye 2019’da izleyiciyle buluştu. Serinin üçüncü filminin ise Aralık 2026’da vizyona girmesi planlanıyor.