Zendaya ve Tom Holland'ın ilişkisi magazin dünyasının gündeminden düşmezken, çiftin evlenip evlenmediği merak konusu oldu. Özellikle son dönemde ortaya çıkan görüntüler ve yüzük detayı sonrası "Zendaya evlendi mi, Tom Holland ve Zendaya evlendi mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte ünlü çiftin evlilik iddialarıyla ilgili son durum ve kamuoyuna yansıyan bilgiler.

TOM HOLLAND VE ZENDAYA EVLENDİ Mİ?

Hollywood'un en sevilen çiftlerinden Tom Holland ve Zendaya hakkında uzun süredir konuşulan evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi. Örümcek Adam filmlerinde birlikte rol alan ikiliyle ilgili söylentilere son noktayı koyan açıklama, Tom Holland'dan geldi. Ünlü oyuncunun sözleri, çiftin evlendiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

DÜĞÜN İDDİALARI AYLARDIR GÜNDEMDEYDİ

Tom Holland ve Zendaya'nın birkaç yıldır devam eden ilişkisi, Aralık 2024'te gerçekleşen nişan haberinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı. Çiftin evlendiğine dair söylentiler ise Zendaya'nın stilisti Law Roach'un Mart 2026'da yaptığı açıklamayla daha da arttı.

Kırmızı halıda konuşan Roach, "Düğün çoktan oldu. Siz kaçırdınız." ifadelerini kullanırken, bu sözler magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

TOM HOLLAND'DAN EVLİLİĞİ DOĞRULAYAN SÖZLER

Esquire dergisine konuşan Tom Holland, sosyal medyada yapay zekâ ile oluşturulan düğün fotoğrafları hakkında değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken bir ifade kullandı. Büyükannesinin düğüne davet edilmediğini düşündüğü için kısa süreliğine kırıldığını anlatan Holland, aile üyelerine durumu açıklayıp açıklamadığı sorusuna ise, "Hayır, çünkü hepsi oradaydı." yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, ardından konuyla ilgili daha fazla detay paylaşmayacağını belirterek, "Bu konuda alacağınız tek bilgi bu." sözleriyle evlilik iddialarını dolaylı şekilde doğrulamış oldu.

"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"

Zendaya ile ilişkisi hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Tom Holland, birlikte olmanın kendisine büyük güç verdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Hayatımın aşkını buldum. O benim en iyi arkadaşım. Onunlayken kendimi hiç bu kadar mutlu, desteklenmiş ve güvende hissetmemiştim." ifadelerini kullandı.

Holland ayrıca, oyunculuk mesleğinin getirdiği yoğun baskıyı en iyi birbirlerini anlayarak aşabildiklerini belirterek, ortak deneyimlerinin ilişkilerini daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

ÖRÜMCEK ADAM SETİNDE TANIŞTILAR

Tom Holland ve Zendaya'nın yolları, Spider-Man: Homecoming filminin oyuncu seçmeleri sırasında kesişti. Holland, o dönemde Zendaya'nın seçmelerde sergilediği performanstan çok etkilendiğini belirterek, yapımcı Amy Pascal'ın oyuncu odadan çıkar çıkmaz rolü alacağını söylediğini anlattı.

İkilinin arkadaşlıkla başlayan ilişkisi zamanla aşka dönüşürken, Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri haline geldiler.