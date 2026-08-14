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Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!

Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!
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Hollywood yıldızı Katie Holmes, kendisinden 9 yaş küçük ressam sevgilisi Jason Bard Yarmosky ile ilişkisinde yeni bir adım attı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin Instagram paylaşımlarını kendi hesabında tekrar paylaştı.

Katie Holmes, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 47 yaşındaki oyuncu, kendisinden 9 yaş küçük ressam Jason Bard Yarmosky'nin Instagram'da paylaştığı fotoğraf ve videoları kendi hesabında tekrar yayınladı.

Yarmosky'nin paylaşımları arasında Holmes'un birlikte çıktıkları gezi sırasında çekilmiş bir fotoğrafı da yer aldı. Ünlü oyuncunun gülümseyerek poz verdiği kare, sevgilisinin paylaşımında yer aldı.

Yarmosky, Holmes'un fotoğrafının ardından çeşitli sanat eserleri ve göl manzarasındaki gün batımını da takipçileriyle paylaştı. Holmes'u etiketlediği bu paylaşımları ünlü oyuncu da kendi Instagram hesabında tekrar paylaştı.

İLİŞKİLERİ GEÇTİĞİMİZ AY ORTAYA ÇIKMIŞTI

Katie Holmes ve Jason Bard Yarmosky, ilk kez 10 Temmuz'da birlikte görüntülenmişti. Çift, East Hampton'da düzenlenen “The Invite” filminin gösteriminde el ele objektiflere yansımıştı.

İkili, kısa süre sonra Ferragamo'nun geçici mağaza etkinliğinde de birlikte boy göstermişti. Uyumlu kıyafetleriyle dikkat çeken çift, etkinlik boyunca samimi görüntüler sergilemişti.

Holmes, daha önce ilişkisiyle ilgili sorulara fazla detay vermemiş ve “Sanırım sadece tarzlarımız benzer” demekle yetinmişti. Ünlü oyuncunun son Instagram hamlesi ise yeni aşkıyla ilgili yaptığı en açık paylaşımlardan biri oldu.

Kaynak: Haberler.com
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