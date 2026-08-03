Ünlü oyuncunun sıra dışı ritüeli! Duşta soğuk çay içiyor

Hollywood’un sevilen oyuncularından Zendaya, sağlıklı yaşam dünyasında son yıllarda popüler hale gelen buz banyosu trendiyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

“SOĞUK SEVEN BİRİ DEĞİLİM”

Ünlü oyuncu, soğuk su terapisini hiçbir zaman sevmediğini belirterek, uzun ve sıcak duşların kendisi için daha rahatlatıcı olduğunu söyledi. Zendaya, yoğun geçen günlerin ardından sıcak duş altında dinlenmeyi tercih ettiğini anlattı.

Spider-Man: Brand New Day filminin galası öncesinde Vogue’a konuşan Zendaya, buz banyosu modasına hiçbir zaman ilgi duymadığını ifade etti.

"Soğuk suyu seven biri değilim" diyen ünlü oyuncu, rahatlamak için sıcak duşları tercih ettiğini söyledi. Zendaya’nın bu anlarda yanında buzlu çay bulundurması ise dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Ünlü yıldız, bazen sıcak duşun altında dakikalarca dinlendiğini ve bu sırada buzlu çayını içtiğini anlattı.

Kaynak: Haberler.com