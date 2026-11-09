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Sharon Stone'dan özel hayat itirafı: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum

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Sharon Stone'dan özel hayat itirafı: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum
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Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığını açıklayan 68 yaşındaki Hollywood yıldızı, artık günübirlik ilişkilerden sıkıldığını söyledi. Hayatını paylaşabileceği birini aradığını belirten Stone, gerçek aşkı bulana kadar yalnız kalmaya razı olduğunu ifade etti.

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Sharon Stone, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığını söyleyen 68 yaşındaki oyuncu, artık günübirlik ilişkilerle ilgilenmediğini belirtti. Hayatını paylaşabileceği birini aradığını anlatan Stone, büyük aşkını henüz bulamadığını düşündüğünü dile getirdi.

"UZUN SÜREDİR CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIYORUM"

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan Sharon Stone, aşk hayatına ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Geçmişte hem güzel hem de hayal kırıklığıyla sonuçlanan ilişkiler yaşadığını anlatan oyuncu, uzun zamandır hayatında kimsenin bulunmadığını söyledi.

Stone, "Aslında iyi bir sevgili olduğumu düşünüyorum. Hayatımda hem iyi hem kötü erkeklerle ilişkilerim oldu. Bazen aşkta çok şanslıydım, bazen hiç şansım olmadı. Ama uzun zamandır kimseyle birlikte değilim. Uzun süredir cinsel ilişki de yaşamıyorum" sözleriyle özel hayatındaki durumu anlattı.

GÜNÜBİRLİK İLİŞKİLERDEN SIKILDIĞINI SÖYLEDİ

Artık yalnızca fiziksel yakınlık üzerine kurulu bir ilişki istemediğini vurgulayan ünlü oyuncu, hayatında duygusal bağ kurabileceği birine yer açmak istediğini belirtti. Çocuklarının büyüdüğünü hatırlatan Stone, bundan sonraki yaşamını paylaşabileceği bir partner aradığını ifade etti.

Stone, "Günübirlik ilişkiler artık beni heyecanlandırmıyor. Hatta bunlardan biraz sıkıldım" diyerek ilişkiler konusundaki beklentilerinin değiştiğini dile getirdi.

"HAYATIMIN O BÜYÜK AŞKINI BULAMADIM"

Geçmişte aşık olduğunu ancak aradığı kalıcı ilişkiye henüz ulaşamadığını söyleyen Hollywood yıldızı, yalnız kalmaktan korkmadığını da anlattı. Stone, "Hayatımda aşklar yaşadım ama sanırım henüz hayatımın o büyük aşkını bulamadım" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, gerçekten istediği ilişkiyi bulabilmek için bir süre daha yalnız kalması gerekiyorsa bunu kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

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