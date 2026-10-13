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Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Tarzı şaşırttı

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Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Tarzı şaşırttı Haber Videosunu İzle
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Tarzı şaşırttı
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Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile Paris'te objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun sevgilisiyle geçirdiği romantik akşamdan çok kıyafet tercihi dikkat çekti. 62 yaşındaki Pitt'in macenta rengi pantolonu ve petrol yeşili ceketi, alışılmış tarzından farklı bir görünüm ortaya koydu.

  • Brad Pitt, 33 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon ile Paris'te bir restorandan çıkarken görüntülendi.
  • Brad Pitt, macenta rengi pantolonunu petrol yeşili bir ceketle tamamlayan renkli bir kombin tercih etti.

Dünyaca ünlü yıldız Brad Pitt, sevgilisi Ines de Ramon ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüntülendi. 29 yaş farkıyla dikkat çeken çiftin akşam gezmesinde, ünlü oyuncunun renkli kıyafet tercihi öne çıktı.

29 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE PARİS SOKAKLARINDA

Hollywood'un en tanınmış oyuncularından Brad Pitt, 33 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon ile Paris'te bir akşam geçirdi. 62 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Çiftin birlikte geçirdiği akşamda Pitt'in tercih ettiği kıyafetler dikkat çekti. Aralarında 29 yaş bulunan Pitt ve Ramon, Paris'teki akşam gezmelerinde birlikte görüntülendi.

BRAD PİTT'İN KIYAFET TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, bu kez klasik ve sade kıyafetler yerine oldukça canlı renklerden oluşan bir kombin tercih etti. Macenta rengi pantolonunu petrol yeşili bir ceketle tamamlayan Pitt, birbirinden farklı iki iddialı rengi bir araya getirdi. Özellikle pantolonunun canlı tonu, oyuncunun görünümünde öne çıkan ayrıntı oldu. Petrol yeşili ceket ise kıyafetin diğer dikkat çekici parçasıydı.

Kaynak: Haberler.com
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