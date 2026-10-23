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İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

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İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
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Hollywood'un ünlü oyuncu ve komedyenlerinden Amy Schumer, zayıflama iğneleriyle verdiği kiloların ardından özel hayatında da radikal bir karara imza atarak eşinden ayrıldı. Fiziksel değişimiyle dikkat çeken Schumer, zayıflama sürecinin güzellik kaygısından değil, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından kaynaklandığını açıkladı.

  • ABD'li komedyen ve oyuncu Amy Schumer, zayıflama iğneleri yardımıyla kilo verdi.
  • Schumer'a Cushing sendromu teşhisi konuldu.
  • Schumer'ın boşanma kararının kilo vermesiyle bağlantılı olduğuna dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Sinema ve televizyon dünyasında son dönemde sıkça konuşulan zayıflama iğneleri, ünlü isimlerin yaşadığı fiziksel değişimlerle gündemdeki yerini koruyor. Bu yönteme başvuran isimlerden biri de ABD'li komedyen ve oyuncu Amy Schumer oldu.

Kariyeri boyunca kadınlara dayatılan güzellik standartlarını eleştiren Schumer, yıllarca kendi bedeniyle barışık olduğunu dile getirmişti. Ancak ünlü oyuncunun son dönemde verdiği kilolar ve değişen görünümü dikkat çekti.

ZAYIFLADI, ARDINDAN EVLİLİĞİNİ NOKTALADI

Zayıflama iğneleri yardımıyla kilo veren Schumer, fiziksel değişiminin ardından özel hayatında da önemli bir karar aldı.

Ünlü oyuncunun eşinden ayrılması, yaşadığı değişimle birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak Schumer'ın boşanma kararının kilo vermesiyle bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

"ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İÇİN DEĞİL, HAYATTA KALMAK İÇİN YAPTIM"

Kilo verme sürecinin arkasında sağlık sorunları bulunduğunu belirten Schumer, kendisine Cushing sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, zayıflama kararının yalnızca dış görünüşünü değiştirmek amacıyla alınmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunu çekici görünmek için yapmadım; gerçi bu hoş ve geçici bir his. Ancak bunu tamamen hayatta kalabilmek için yaptım."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıE Ş:

Tek ünlü tarafı adındaki A harfi sanırım. Bunu bu ülkede tanıyan varsa ben de adam değilim

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

var filmleri.ismini bilmiyodum sadece

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

MÜNİR BIRAKIVER Bu tür uyduruk yorumları

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıÖzgür Kılıç:

kim bu kadın :D

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Bu bizim fon sorusturmasindan istifa eden fatmanin yerine gelen Bakan degilmi acaba biraz benziyor

Yorum Beğen0
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