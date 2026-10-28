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Joe Manganiello kimdir? Hollywood oyuncusu hastalık yıllarını anı kitabına döktü

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Hollywood oyuncusu Joe Manganiello, 13 Ekim 2026'da çıkan anı kitabı Bloodlines'ta yedi yıl süren hastalığını ve Sofia Vergara ile evliliğini anlattı. Joe Manganiello kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? İşte True Blood ve Magic Mike oyuncusu hakkında bilinenler.

Joe Manganiello yedi yıl boyunca doktorların tam adını koyamadığı bir hastalıkla yaşadı. True Blood dizisinin kurt adamı Alcide ve Magic Mike filmlerinin Richie'si olarak tanınan Amerikalı oyuncu, bu dönemi 13 Ekim 2026'da Simon & Schuster'dan çıkan anı kitabı Bloodlines'ta anlattı.

Kitap, oyuncunun Sofia Vergara ile evliliği hakkında yazdıkları yüzünden Türkiye'de de konuşuluyor. Çift 2023'te ayrılmış, boşanma Şubat 2024'te kesinleşmişti.

JOE MANGANIELLO KİTABINDA NE ANLATTI?

Joe Manganiello, Bloodlines'ta evliliği sırasında yedi yıl süren otoimmün kökenli rahatsızlıklarını anlattı. Hastalık cildini, tiroidini, gözlerini, akciğerlerini ve sindirim sistemini etkiledi. Oyuncu bu süreçte yaklaşık 27 kilo verdi.

2016'da acil ameliyata alınan Manganiello'nun bağırsaklarının bir bölümü alındı. Kitabı tanıtırken daha sağlıklı olsaydı belki de ayrılmayacaklarını söyledi; uzun süre kendini suçlu, bir yük gibi hissettiğini anlattı. Boşanma kesinleştiğinden beri Vergara ile konuşmadığını da ekledi.

JOE MANGANIELLO KİMDİR?

Joe Manganiello, Amerikalı oyuncu ve yazar. Tam adı Joseph Michael Manganiello. Asıl çıkışını 2010-2014 arasında yayımlanan True Blood dizisinde canlandırdığı kurt adam Alcide Herveaux ile yaptı.

Oyunculuk dışında Dungeons & Dragons tutkusuyla biliniyor. Oyunun resmi elçiliğini ve ücretli danışmanlığını yaptı, 2018'de Death Saves markasını kurdu. İlk kitabı Evolution, 2013 sonunda Simon & Schuster'a bağlı Gallery Books etiketiyle çıktı.

JOE MANGANIELLO KAÇ YAŞINDA?

Joe Manganiello 49 yaşında. Oyuncu 1976'da doğdu.

JOE MANGANIELLO NERELİ?

Joe Manganiello, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde doğdu. 1995'te Mt. Lebanon Lisesi'ni bitirdi. Carnegie Mellon Üniversitesi ilk başvurusunu reddedince bir yıl Pittsburgh Üniversitesi'nde okudu, ikinci başvuruda kabul aldı ve 2000'de Carnegie Mellon'ın oyunculuk bölümünden mezun oldu.

JOE MANGANIELLO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Joe Manganiello'nun ilk profesyonel sinema rolü, 2002 yapımı Spider-Man'deki Flash Thompson oldu. One Tree Hill dizisinin 5, 6 ve 7. sezonlarında Owen Morello'yu oynadı.

Magic Mike (2012) ve Magic Mike XXL (2015) filmlerinde Richie rolündeydi. 2018'de Rampage kadrosunda yer aldı. DC evreninde Deathstroke karakteri Slade Wilson'ı canlandırdı ve bu rolle Justice League (2017) ile Zack Snyder's Justice League (2021) filmlerinde göründü.

JOE MANGANIELLO SOFIA VERGARA İLE NE ZAMAN BOŞANDI?

Joe Manganiello ile Sofia Vergara'nın boşanması Şubat 2024'te kesinleşti. Çift 2014 Noel arifesinde nişanlanmış, 22 Kasım 2015'te Florida'nın Palm Beach kentinde evlenmişti. Ayrılık kararını 17 Temmuz 2023'te duyurdular.

Vergara, çocuk sahibi olma konusundaki görüş farkının boşanmada payı olduğunu söylemişti. Manganiello'nun kitabında ise ayrılığın arka planında hastalık yılları var. Oyuncu Eylül 2023'ten bu yana Caitlin O'Connor ile birlikte.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
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