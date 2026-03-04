Hangi ünlüler İran, ABD-İsrail savaşına tepki gösterdi? Yabancı ünlüler savaş ile ilgili ne dedi, paylaşım yaptılar mı?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri hamleleri, sadece diplomasi ve siyaset dünyasında değil, Hollywood'da da büyük yankı uyandırdı. Hangi ünlüler operasyonlara tepki gösterdi? Yabancı yıldızlar sosyal medya ve kamuoyunda neler paylaştı, hangi tartışmaları başlattı? Tüm dikkat çeken tepkiler ve merak uyandıran detaylar gündemde konuşuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER İRAN, ABD-İSRAİL SAVAŞINDA TEPKİ GÖSTERDİ?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına sosyal medyada ve kamuoyunda tepki gösteren ünlü isimler arasında Harrison Ford, Stephen King, Mark Ruffalo, John Cusack, Carrie Coon ve Rosie O'Donnell bulunuyor.

YABANCI ÜNLÜLER SAVAŞLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Evet, adı geçen tüm ünlüler savaşla ilgili kamuya açıklama yaptı. Sosyal medya ve basın üzerinden yaptıkları açıklamalarla, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri adımlarını eleştirdiler, politik ve hukuki boyutları tartışmaya açtılar. Bazıları doğrudan Trump yönetimini hedef alırken, bazıları operasyonların ardındaki motivasyonları ve olası sonuçlarını gündeme getirdi.

HARRİSON FORD: KENDİ KEYFİYLE HAREKET EDİYOR

Usta oyuncu Harrison Ford, Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, "Hiçbir politikası yok, sadece kendi keyfi var" ifadelerini kullandı. Ford'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

STEPHEN KİNG: SAVAŞ YETKİSİ KONGRE'DE

Ünlü yazar Stephen King, ABD Anayasası'na dikkat çekerek savaş ilan etme yetkisinin Kongre'ye ait olduğunu hatırlattı. King, Trump'ın yetkisini aştığını savunarak görevden alınması gerektiğini belirtti.

MARK RUFFALO'DAN KUSHNER İDDİASI

Marvel filmlerinin yıldızı Mark Ruffalo ise Trump'ın damadı Jared Kushner'ı hedef aldı. Ruffalo, Kushner'ın bölgeye savaşı tetiklemek amacıyla gönderildiğini öne sürdü.

JOHN CUSACK: DİKKAT DAĞITMA HAMLESİ

Oyuncu John Cusack, Trump'ın askeri adımları hem İsrail Başbakanı Netanyahu'nun taleplerini karşılamak hem de iç siyasette yaşanan tartışmalardan dikkatleri uzaklaştırmak için attığını iddia etti.

CARRİE COON VE ROSİE O'DONNEL'DEN TEPKİ

"White Lotus" dizisinin yıldızı Carrie Coon, ABD yönetimini "Savaş Bakanlığı" kurmakla eleştirirken, komedyen Rosie O'Donnell ise Trump'ın her zaman yalan söylediğini savunarak azil çağrısında bulundu.