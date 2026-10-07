Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devralıp Skydance çatısında birleştirdi

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devralıp Skydance çatısında birleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devralma sürecini salı günü tamamladı. Böylece asırlık iki Hollywood stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu ve iki büyük ABD'li haber kuruluşu Skydance çatısı altında birleştirildi.
LOS ANGELES, 7 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Burbank bölgesindeki Warner Bros. stüdyosunda bulunan su kulesi, 6 Ekim 2026.
Paramount Skydance, salı günü Warner Bros. Discovery'yi devralma sürecini tamamladı.
Bu hamleyle asırlık iki Hollywood stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu ve iki büyük ABD'li haber kuruluşu, Skydance adlı devasa bir şirketin çatısı altında birleştirildi. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua