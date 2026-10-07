Haberler

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devralıp Skydance çatısında birleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery'yi devralma sürecini salı günü tamamladı. Böylece asırlık iki Hollywood stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu ve iki büyük ABD'li haber kuruluşu Skydance çatısı altında birleştirildi.

LOS ANGELES, 7 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Burbank bölgesindeki Warner Bros. stüdyosunda bulunan su kulesi, 6 Ekim 2026.

Paramount Skydance, salı günü Warner Bros. Discovery'yi devralma sürecini tamamladı.

Bu hamleyle asırlık iki Hollywood stüdyosu, iki küresel dijital yayın platformu ve iki büyük ABD'li haber kuruluşu, Skydance adlı devasa bir şirketin çatısı altında birleştirildi. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

Meğer onu Türkiye'ye Acun getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
58 kiloya düşen Didem Balçın açıkladı: Zayıflama iğnesi kullanmadım

58 kiloya düşen ünlü oyuncu: Zayıflama iğnesi kullanmadım
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar