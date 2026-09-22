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Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

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Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi
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Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncusu Nicolas Cage, Los Angeles'ta 31 yaşındaki eşi Riko Shibata ile katıldığı davette yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Yıllardır koyu renk saçlarıyla tanınan 62 yaşındaki Cage'in tamamen grileşen saçları ve sakalı, kendisinden 31 yaş küçük eşiyle yan yana geldiği kırmızı halıda belirgin biçimde öne çıktı.

  • Nicolas Cage, Los Angeles'taki Lucas Museum of Narrative Art açılış gecesine tamamen gri saçları ve sakalıyla katıldı.
  • Cage'e gecede 31 yaşındaki eşi Riko Shibata eşlik etti ve çift kırmızı halıda el ele poz verdi.
  • Nicolas Cage ile Riko Shibata, Şubat 2021'de Las Vegas'ta evlendi ve Eylül 2022'de kızları August Francesca dünyaya geldi.

Nicolas Cage, bu kez yeni filmiyle değil görüntüsündeki dikkat çekici değişimle konuşuluyor. Ünlü oyuncu, Los Angeles'taki özel gecede eşi Riko Shibata ile kameraların karşısına geçti.

SAÇI DA SAKALI DA GRİLEŞTİ

Uzun yıllar boyunca koyu renk saçlarıyla hafızalara kazınan Nicolas Cage, Lucas Museum of Narrative Art'ın açılış gecesine tamamen gri saçları ve sakalıyla katıldı. 62 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun yeni görüntüsü, yalnızca birkaç ay önceki haliyle karşılaştırıldığında belirgin bir değişime işaret ediyor. Haziran ayında Los Angeles'taki bir etkinlikte daha koyu saçlarla görüntülenen Cage, bu kez doğal gri tonlarıyla kameraların karşısındaydı. Ünlü oyuncu gecede mavi smokin ceketi, beyaz gömleği, siyah pantolonu ve güneş gözlükleriyle boy gösterdi.

31 YAŞ KÜÇÜK EŞİYLE KIRMIZI HALIDA

Cage'e gecede 31 yaşındaki eşi Riko Shibata eşlik etti. 62 yaşındaki oyuncu ile kendisinden 31 yaş küçük eşi kırmızı halıda el ele poz verdi. Shibata gece için tamamen beyaz bir kıyafet tercih etti. Çiftin arasındaki yaş farkı, Cage'in gri saçları ve sakalıyla ortaya çıkan yeni görüntüsüyle birlikte gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

2021 YILINDA EVLENDİLER

Nicolas Cage ile Riko Shibata'nın birlikteliği yıllar önce Japonya'da başladı. İkili, Cage'in "Prisoners Of The Ghostland" filmi için Japonya'da bulunduğu dönemde tanıştı. Çift, Şubat 2021'de Las Vegas'ta düzenlenen özel bir törenle evlendi. Cage ile Shibata, Eylül 2022'de kızları August Francesca'yı kucaklarına aldı.

NICOLAS CAGE 5 KEZ EVLENDİ

Riko Shibata, Nicolas Cage'in beşinci eşi. Ünlü aktör daha önce Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim ve Erika Koike ile evlilik yaptı. Cage'in ayrıca önceki ilişkilerinden Weston ve Kal-El adında iki yetişkin oğlu bulunuyor. Shibata ile evliliğinden dünyaya gelen August ise 4 yaşında.

Kaynak: Haberler.com
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