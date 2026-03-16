Hollywood'un parlayan yıldızlarından Michael B. Jordan, Sinners filmindeki unutulmaz performansıyla Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak adını bir kez daha tüm dünyaya duyurdu. Peki, kariyerinin zirvesine çıkan Michael B. Jordan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oscar ödüllü oyuncu Michael B. Jordan hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde.

MICHAEL B. JORDAN KİMDİR?

Amerikalı oyuncu Michael B. Jordan, televizyon ve sinema dünyasında kısa sürede dikkat çeken bir isim haline gelmiştir. 9 Şubat 1987'de ABD'de doğan Jordan, kariyerine televizyon dizileriyle adım atmıştır. İlk dikkat çeken rolünü The Wire dizisinde canlandırdığı Wallace karakteriyle elde etmiş, ardından All My Children ve Friday Night Lights gibi yapımlarda rol alarak televizyon dünyasında geniş bir tanınırlık kazanmıştır.

Jordan'ın sinema dünyasındaki çıkışı, yönetmen Ryan Coogler'ın yönettiği Fruitvale Station filmiyle gerçekleşmiştir. Filmde Oscar Grant karakterini canlandıran Jordan, performansıyla eleştirmenlerden büyük övgü almış ve adını uluslararası arenada duyurmuştur. Ardından Creed ve Black Panther gibi blockbuster filmlerde rol alarak dünya çapında tanınan bir oyuncu hâline gelmiştir.

MICHAEL B. JORDAN KAÇ YAŞINDA?

9 Şubat 1987 doğumlu olan Michael B. Jordan, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

MICHAEL B. JORDAN NERELİ?

Michael B. Jordan, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir. Amerikalı bir oyuncu olarak, Hollywood'un önemli isimlerinden biri hâline gelmiş ve uluslararası sinema arenasında dikkat çekmiştir.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU MICHAEL B. JORDAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Michael B. Jordan, Sinners filmindeki etkileyici performansıyla Academy Awards'ta En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bu başarı, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Eleştirmenlerden tam not alan performansı, Jordan'ın Hollywood'daki yerini sağlamlaştırmıştır.

Michael B. Jordan'ın Rol Aldığı Başlıca Filmler:

Chronicle (2012) – Erken dönem sinema deneyimi

Fruitvale Station (2013) – Oscar Grant karakteriyle çıkış filmi

That Awkward Moment (2014) – Romantik komedi türünde rol

Fantastic Four (2015) – Süper kahraman dünyasına adım

Creed (2015) – Boks dünyasında öne çıkan performans

Black Panther (2018) – Marvel evreninde dikkat çeken rol

Creed II (2018) – Devam filminde tekrar başrol

Creed III (2023) – Serinin güncel bölümü

Sinners (2025) – Oscar ödüllü performans

Michael B. Jordan, televizyon dizilerindeki başarılı başlangıcından, Sinners ile kazandığı Oscar'a kadar uzanan kariyer yolculuğuyla Hollywood'un parlayan yıldızlarından biri olmuştur.