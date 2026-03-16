Michael B. Jordan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oscar ödüllü oyuncu Michael B. Jordan hangi filmlerde oynadı?
Hollywood'un başarılı oyuncularından Michael B. Jordan, Sinners filmindeki performansıyla Academy Awards'ta En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Peki, Michael B. Jordan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oscar ödüllü oyuncu Michael B. Jordan hangi filmlerde oynadı? Detaylar...
MICHAEL B. JORDAN KİMDİR?
Amerikalı oyuncu Michael B. Jordan, televizyon ve sinema dünyasında kısa sürede dikkat çeken bir isim haline gelmiştir. 9 Şubat 1987'de ABD'de doğan Jordan, kariyerine televizyon dizileriyle adım atmıştır. İlk dikkat çeken rolünü The Wire dizisinde canlandırdığı Wallace karakteriyle elde etmiş, ardından All My Children ve Friday Night Lights gibi yapımlarda rol alarak televizyon dünyasında geniş bir tanınırlık kazanmıştır.
Jordan'ın sinema dünyasındaki çıkışı, yönetmen Ryan Coogler'ın yönettiği Fruitvale Station filmiyle gerçekleşmiştir. Filmde Oscar Grant karakterini canlandıran Jordan, performansıyla eleştirmenlerden büyük övgü almış ve adını uluslararası arenada duyurmuştur. Ardından Creed ve Black Panther gibi blockbuster filmlerde rol alarak dünya çapında tanınan bir oyuncu hâline gelmiştir.
MICHAEL B. JORDAN KAÇ YAŞINDA?
9 Şubat 1987 doğumlu olan Michael B. Jordan, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.
MICHAEL B. JORDAN NERELİ?
Michael B. Jordan, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir. Amerikalı bir oyuncu olarak, Hollywood'un önemli isimlerinden biri hâline gelmiş ve uluslararası sinema arenasında dikkat çekmiştir.
OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU MICHAEL B. JORDAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Michael B. Jordan, Sinners filmindeki etkileyici performansıyla Academy Awards'ta En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bu başarı, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Eleştirmenlerden tam not alan performansı, Jordan'ın Hollywood'daki yerini sağlamlaştırmıştır.
Michael B. Jordan'ın Rol Aldığı Başlıca Filmler:
Chronicle (2012) – Erken dönem sinema deneyimi
Fruitvale Station (2013) – Oscar Grant karakteriyle çıkış filmi
That Awkward Moment (2014) – Romantik komedi türünde rol
Fantastic Four (2015) – Süper kahraman dünyasına adım
Creed (2015) – Boks dünyasında öne çıkan performans
Black Panther (2018) – Marvel evreninde dikkat çeken rol
Creed II (2018) – Devam filminde tekrar başrol
Creed III (2023) – Serinin güncel bölümü
Sinners (2025) – Oscar ödüllü performans
Michael B. Jordan, televizyon dizilerindeki başarılı başlangıcından, Sinners ile kazandığı Oscar'a kadar uzanan kariyer yolculuğuyla Hollywood'un parlayan yıldızlarından biri olmuştur.