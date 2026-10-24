Türkiye-Endonezya ortak yapımı Kızıl Baharat filmi için Jakarta'da imza atıldı

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Türkiye ile Endonezya'nın ortak yapımı "Kızıl Baharat: Denizin Yetimleri" filmi için Endonezya'nın başkenti Jakarta'da imza atıldı. 20-21 Ekim'de düzenlenen Jakarta Film Summit 2026'da, Jakarta Film Commission ile Kutay Film arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Zirveye Türkiye'den Kutay Film ve Tamga Film adına yönetmen ve yapımcı İskender Bingöl, yapımcı Tri Ratnaningsih (Ratna Bingöl), Mustafa Başusta ve Tayfun Evren katıldı. Heyet, iki ülke arasında geliştirilecek uluslararası sinema projeleri üzerine görüşmeler yaptı.

ÇEKİMLERİN YÜZDE 70'İ ENDONEZYA'DA

Film Türkiye'de "Kızıl Baharat: Denizin Yetimleri", Endonezya'da "Rempah Merah", uluslararası pazarda ise "Bloody Spicy" adıyla tanıtılacak. Mutabakat; çekim organizasyonu, yerel prodüksiyon olanakları, teknik ekiplerin koordinasyonu, çekim mekânlarının belirlenmesi ve uluslararası ortak yapım süreçlerinde iş birliğini kapsıyor. Çekimlerin yaklaşık yüzde 70'inin Endonezya'da, yüzde 30'unun Türkiye'de yapılması planlanıyor.

Tarihî drama, savaş ve macera türlerini bir araya getiren film, Osmanlı Devleti ile Açe Sultanlığı başta olmak üzere Nusantara coğrafyası arasındaki ilişkilerden ilham alıyor. Yaklaşık 120 dakika sürmesi planlanan film 17. yüzyılda geçiyor; baharat ticaret yollarını, deniz savaşlarını, sömürgeciliği ve bağımsızlık arayışını anlatıyor. Tarihî limanların, büyük deniz savaşlarının, Osmanlı ve Endonezya gemilerinin gerçek çekimler ve görsel efektlerle perdeye aktarılması hedefleniyor.

NETFLIX'TEN JAKARTA'YA DESTEK

Zirvede Netflix Asya-Pasifik yönetiminden de bir destek açıklaması geldi. Zirveye katılan Netflix Asya-Pasifik yöneticisi, Jakarta Vali Yardımcısı, oyuncu ve yapımcı Rano Karno'nun Jakarta'yı uluslararası bir sinema merkezine dönüştürme planı doğrultusunda geliştirilecek projelere destek garantisi verdi. İskender Bingöl de bu görüşmelerde yer aldı.

Karno'nun projesi, modern film stüdyoları, çekim platoları, teknik altyapı ve uluslararası prodüksiyon olanaklarıyla Jakarta'yı Asya-Pasifik bölgesinin sinema merkezlerinden biri yapmayı amaçlıyor. Karno zirvedeki açıklamasında, Türkiye ile ortak bir tarihî film hazırlandığını ve filmin Osmanlı Devleti ile Endonezya arasındaki ilişkileri konu aldığını duyurdu.

"DÜNYA SİNEMASINA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Filmin yapımcılarından gazeteci ve medya yöneticisi Savaş Uğurlu, Jakarta'daki iş birliğinin projenin uluslararası hedefleri için önemli olduğunu söyledi. Uğurlu, "Hedefimiz Kızıl Baharat'ı yalnızca Türkiye ve Endonezya'da değil; Avrupa, Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Amerika başta olmak üzere uluslararası pazarlarda izleyiciyle buluşturmak" dedi.

Yönetmen ve senarist İskender Bingöl de filmi şöyle anlattı: "Kızıl Baharat, iki ülkenin ortak hafızasını, dostluğunu, kardeşliğini ve dayanışmasını anlatacak. Osmanlı Devleti ile Nusantara coğrafyası arasında kurulan ilişkiler, baharat yolları, sömürgecilik döneminde yaşanan mücadeleler ve insanların özgürlük arayışı hikâyemizin temelini oluşturuyor." Bingöl, bu iş birliğinin ileride Türkiye ile Endonezya arasında başka sinema projelerinin de başlangıcı olacağına inandığını söyledi.

KADRODA HOLLYWOOD HEDEFİ

Filmin Türkiye ayağında şimdilik belirlenen oyuncular Elif Tayhan, Ekrem Emir Kaltar, Ziya Çakır, Burak Arı, Enes Bingöl, İsmet Çatalkaya, Onurhan Demir, Vefa Taylan ve Emir Soylu. Kadroya Hollywood oyuncularının da alınması hedefleniyor, bunun için uluslararası oyuncularla görüşülmesi planlanıyor. Endonezyalı oyuncularla görüşmeler sürüyor. Kesin kadronun anlaşmaların ardından açıklanması bekleniyor.

Filmin yapımcıları İskender Bingöl, Savaş Uğurlu, Mustafa Başusta, Ali Korkmaz, Tri Ratnaningsih (Ratna Bingöl) ve Tayfun Evren. Yapım ekibi, filmin dünya prömiyerini uluslararası bir sinema organizasyonunda yapmayı, ardından Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada gösterime sunmayı hedefliyor. Dijital yayın platformları da hedefler arasında.