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Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

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Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
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Örümcek Adam rolüyle tanınan Hollywood yıldızı Tobey Maguire, eski eşi Jennifer Meyer'in düğününde herkesi şaşırtan bir görev üstlendi. 2016 yılında ayrılık kararı aldığı ancak uzun süren boşanma sürecinin ardından geçen ay resmen boşandığı Meyer'in, Geoff Ogunlesi ile nikah törenini bizzat yöneten Maguire, çiftin mutluluğuna ortak oldu. Hawaii'de düzenlenen düğüne Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos ve Kate Hudson gibi dünyaca ünlü isimler de katıldı.

  • Tobey Maguire, 2016'da ayrıldığı eski eşi Jennifer Meyer'in Geoff Ogunlesi ile Hawaii'de düzenlenen düğününde nikah törenini yönetti.
  • Jennifer Meyer, 34 yaşındaki müzik sektörü yöneticisi Geoff Ogunlesi ile evlendi; törene Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos ve Courteney Cox gibi isimler katıldı.
  • Tobey Maguire ile Jennifer Meyer'in evliliği, Meyer'in 2020'deki boşanma başvurusunun ardından Eylül 2026'da resmen sona erdi.

Hollywood'un ünlü oyuncularından Tobey Maguire, 2016 yılında yollarını ayırdığı mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer'in düğününde alışılmışın dışında bir rol üstlendi. Yıllar önce sona eren evliliklerine rağmen dostluklarını sürdüren ikili, bu kez Meyer'in yeni evliliği için bir araya geldi.

ESKİ EŞİNİN NİKAH TÖRENİNİ YÖNETTİ

49 yaşındaki Jennifer Meyer, müzik sektöründe yöneticilik yapan 34 yaşındaki Geoff Ogunlesi ile Hawaii'de düzenlenen törenle evlendi.

Düğünün en dikkat çeken ismi ise Meyer'in eski eşi Tobey Maguire oldu. Törene yalnızca davetli olarak katılmayan ünlü oyuncu, çiftin nikahını yönetti.

Düğünden paylaşılan fotoğraflarda Maguire'ın elindeki kağıtlardan tören metnini okuduğu, yeni evli çiftin ise davetlilerin önünde birbirini öptüğü görüldü.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Ünlü isimleri buluşturan düğüne Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti, Jeff Bezos ve eşi Lauren Sánchez, Courteney Cox, Kate Hudson ve Rachel Zoe gibi isimler katıldı.

Maguire ile Meyer'in evliliklerinden dünyaya gelen 19 yaşındaki Ruby ve 17 yaşındaki Otis de törende yer aldı. Meyer ile Ogunlesi'nin bu yıl dünyaya gelen kızları da düğündeydi.

BOŞANMALARI YAKLAŞIK 10 YIL SONRA KESİNLEŞTİ

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, 2007 yılında evlenmiş, dokuz yıllık birlikteliklerinin ardından 2016'da ayrılık kararı almıştı. Meyer'in 2020 yılında yaptığı boşanma başvurusunun ardından çiftin evlilikleri Eylül 2026'da resmen sona erdi.

Ayrılıklarına rağmen çocukları için yakın ilişkilerini sürdüren ikili, dostluklarını korumayı başardı. Meyer, geçmişte yaptığı açıklamalarda Maguire'ı kardeşi gibi gördüğünü ve ona büyük sevgi duyduğunu söylemişti.

2023 yılında Geoff Ogunlesi ile ilişki yaşamaya başlayan Meyer, Ağustos 2024'te nişanlanmıştı. Çift, 2026 yılında bir kız çocuğu sahibi olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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