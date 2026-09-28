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Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

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Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor
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Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Los Angeles'ın Los Feliz bölgesindeki tarihi malikanesini 24,75 milyon dolara sattı. Evi 2017 yılında Brad Pitt'ten ayrıldıktan kısa süre sonra satın alan Jolie'nin, çocuklarının büyümesinin ardından Los Angeles'tan ayrılarak hayatının önemli bölümünü yurt dışında geçirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

  • Angelina Jolie, Los Angeles'ın Los Feliz bölgesindeki 11 bin square feet (yaklaşık 1020 metrekare) büyüklüğündeki malikanesini 24,75 milyon dolara sattı.
  • Jolie, mülkü mayıs ayında 29,85 milyon dolar fiyatla satışa çıkarmış ve yaklaşık dört ay süren satış sürecinin ardından malikane 24,75 milyon dolara el değiştirmiştir.
  • Altı yatak odası ve 10 banyosu bulunan tarihi mülkte kütüphane, spor salonu, şarap mahzeni, misafir evi, havuz evi ve çay evi yer alıyor.

Angelina Jolie, yaklaşık 9 yıldır yaşadığı Los Angeles'taki tarihi evine veda etti. Oscar ödüllü oyuncunun Los Feliz bölgesinde bulunan 11 bin metrekarelik değil, 11 bin metrekare değil 11 bin square feet (yaklaşık 1020 metrekare) büyüklüğündeki ana yapıya sahip malikanesi, 24,75 milyon dolara alıcı buldu.

30 MİLYON DOLARA YAKIN FİYATLA SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Jolie, yaklaşık 2 dönümlük arazi üzerinde bulunan mülkü mayıs ayında 29,85 milyon dolar fiyatla satışa çıkarmıştı. Yaklaşık dört ay süren satış sürecinin ardından malikane 24,75 milyon dolara el değiştirdi. Oyuncu, aynı evi 2017 yılında 24,5 milyon dolara satın almıştı.

BRAD PITT'TEN AYRILDIKTAN SONRA SATIN ALMIŞTI

Angelina Jolie'nin söz konusu malikaneyi Brad Pitt'ten ayrılmasının ardından satın alması da satışın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Altı yatak odası ve 10 banyosu bulunan tarihi mülkte kütüphane, spor salonu, şarap mahzeni, misafir evi, havuz evi ve çay evi bulunuyor.

HOLLYWOOD TARİHİNDEN İZLER TAŞIYOR

Malikanenin geçmişi de en az sahibi kadar dikkat çekici. Mülk, bir dönem efsane yönetmen Cecil B. DeMille'e aitti. Komşu evde ise Charlie Chaplin'in yaşadığı, DeMille'in daha sonra iki yapıyı birbirine bağladığı aktarılıyor.

LOS ANGELES'TAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Jolie daha önce, en küçük çocukları 18 yaşına geldiğinde Los Angeles'tan ayrılmak istediğini açıklamıştı. İkizleri Knox ve Vivienne'in bu yaz 18 yaşına girmesinin ardından satışın tamamlanması, oyuncunun bu planını yeniden gündeme taşıdı. Jolie'nin bundan sonraki dönemde çocuklarını ziyaret edeceği, uluslararası çalışmalarına ağırlık vereceği ve Kamboçya'daki evinde daha fazla zaman geçireceği belirtiliyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

Buda bisey mi Türkiye’deki fon cularla kıyaslanamaz bile

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